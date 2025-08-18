Falta de preparación, muchos jugadores están lesionados

VIVA – Entrenador Real Madrid, Xabi Alonsoenfatizó que su equipo no buscaría razones a pesar de que la preparación de la pretemporada era corta.

Los Blancos solo tuvo dos semanas antes de bucear Laliga 2025/26 contra Salud en Santiago Bernabéu, martes temprano en la mañana Wib, 19 de agosto de 2025

Madrid acaba de comenzar a entrenar el 4 de agosto, solo 15 días antes de que comenzara la competencia. El club había presentado un aplazamiento del partido inaugural para aumentar el tiempo de preparación, pero fue rechazado por la Federación de Fútbol Española.

«Por supuesto, para la salud de los jugadores, después de una larga temporada, queremos tener preparativos más largos», dijo Alonso en una conferencia de prensa el lunes (8/18). «Pero al final no podemos. Solo dos semanas, pero no buscaremos razones. El equipo está listo para competir mañana».

Mientras tanto, los principales rivales de Madrid ya habían comenzado la temporada. Barcelona ganó 3-0 sobre Mallorca, mientras que el Atlético de Madrid en realidad perdió 1-2 ante Espanyol.

El propio Madrid trajo a cuatro nuevos jugadores este verano: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. El apellido solo se unió la semana pasada después de celebrar su cumpleaños número 18, pero Alonso se aseguró de que tuviera la oportunidad de actuar.

«La primera vez que hablé con [Mastantuono]Inmediatamente me sorprendió su personaje «, dijo Alonso.» Tenía solo 17 años en ese momento, pero era como un hombre, lleno de confianza. No tenía miedo de venir al Real Madrid. Estoy seguro de que se adaptará rápidamente y podría obtener minutos para jugar mañana. «

Alonso dijo que Mastantoo tenía la calidad, la energía y el espíritu de lucha típico de Argentina, que podría ser un valor agregado para el equipo.

Para la posición de espalda derecha, Alexander-Arnold competirá con el Capitán Dani Carvajal, quien acaba de recuperarse de una larga lesión. «La competencia en cada posición es muy importante. Dos jugadores se esforzaron entre sí para que funcionen mejor. Eso es bueno para el equipo, especialmente esta temporada, tenemos muchos partidos», dijo Alonso.

Sin embargo, Madrid se confirma sin algunos pilares importantes. Jude Belllingham todavía está en el período de recuperación postoperatoria, mientras que Endrick, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy también están ausentes debido a lesiones. Antonio Rüdiger no pudo aparecer debido a la suspensión.

Por otro lado, Alonso también apoyó la actitud del club que rechazó el plan de Laliga de celebrar un partido de Villarreal contra Barcelona en Miami en diciembre. Madrid consideró que la decisión fue injusta para el equipo involucrado.

«Estoy de acuerdo con la declaración del club», dijo Alonso. «Al comienzo de la temporada, todos los equipos ya conocen las reglas. Si hay un cambio, todos los participantes deben acordarlo por unanimidad».