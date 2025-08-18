Yakarta, Viva – Israel está considerando planes para reclutar juventud judío desde el extranjero para superar «deficiencias soldado«Los medios locales informaron el lunes 18 de agosto de 2025.

Según los informes de radio MilitarIsrael planea contactar a la comunidad judía en otros países para convencer a los jóvenes para que se unan.

El plan surgió en medio de un informe de que el ejército israelí carecía de alrededor de 10,000-12,000 soldados después de que la comunidad judía ultraoltodoxa o Haredi rechazaron el servicio militar.



Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en la Franja de Gaza, Palestina

Haredi, cuya población es alrededor del 13 por ciento de los 10 millones de población israelí, rechaza el servicio militar porque creen que sus vidas se ofrecen a aprender la Torá.

También suponen que seguir una sociedad secular erosionará su identidad religiosa.

El líder israelí Benjamin Netanyahu ha propuesto la emisión de una ley que proporciona una excepción permanente para que el Haredi se libere del servicio militar.

Sin embargo, el plan enfrentó el rechazo, tanto de los miembros de su coalición como de la oposición, que condenó el plan como una forma de discriminación.

Según los informes de radio militar, Israel se dirigirá a grandes comunidades judías en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos y Francia. El objetivo es agregar alrededor de 700 nuevas tropas por año.

La falta del ejército tuvo un problema más amplio, incluido el déficit de equipos militares y el sistema de reserva que estaba abrumado por meses en la Franja de Gaza.

Según los informes, muchos soldados de reserva experimentaron trauma psicológico y fatiga debido a la guerra.

Anteriormente en julio, el Daily Maariv de Israel dijo que los comandantes superiores reconocieron por primera vez que carecían de alrededor de 7,500 tropas.

Aludieron a una carga de trabajo muy pesada, incluso algún personal consideró la jubilación anticipada.

La guerra lanzada por Israel en Gaza desde el 27 de octubre de 2023 ha matado a más de 61,900 palestinos.

La agresión militar también destruyó los bolsillos palestinos, que ahora enfrentan la amenaza del hambre.

En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional (ICC) emitió una orden de arresto contra el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ex jefe de defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrentó casos de genocidio en la Corte Internacional de Justicia para la guerra que lanzaron en la región. (Hormiga)