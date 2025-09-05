Fallon Revs Up ‘Tonight Show’ para Detroit

Jimmy Fallon Tomará el «Tonight Show» de NBC a Detroit para un episodio especial, uno de los pocos transmisiones no tradicionales del programa que está emprendiendo en el otoño.

El anfitrión nocturno grabará un episodio «Tonight» en la casa de la ópera de Detroit el domingo 14 de septiembre, y se emitirá la noche siguiente, 15 de septiembre, en NBC. Ford Motor Co., un patrocinador desde hace mucho tiempo de «Tonight», apoyará la transmisión especial. El gran fabricante de automóviles ha sido un patrocinador de las instalaciones y su misión de artes durante más de dos décadas.

Fallon también está grabando transmisiones especiales de «Tonight» destinadas a emitirse los domingos por la noche después de «Sunday Night Football» de NBC y noticias locales tardías sobre sus diversos afiliados. Esas ediciones se emitirán una vez al mes más o menos, a partir del 21 de septiembre. Matthew McConaughey y Eric Church servirán como invitados.

Este es el segundo año en que Fallon ha realizado las transmisiones especiales después del fútbol. También ha dirigido un único «Tonight Show» en 2018 en Minneapolis Después de una transmisión NBC de Super Bowl LII.

Otros anfitriones nocturnos han servido a las ediciones a medida de su programa después de eventos especiales. En 2024, CBS emitió ediciones especiales de «The Late Show with Stephen Colbert» y «After Midnight» siguiendo la transmisión de la red del Super Bowl LVIII.

«El Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon«Es ejecutivo producido por Lorne Michaels y producido por Chris Miller y Gerard Bradford. Miller sirve como el showrunner del programa. En la mayoría de los casos, las cintas de» The Tonight Show «antes de una audiencia de estudio en vivo de Studio 6B en 30 Rockefeller Center.