Falló en la final del campeonato mundial de BWF, Putri KW permaneció satisfecho porque …

París, en vivo – solteros individuales de las mujeres indonesias Putri kusuma wardani afirmó estar satisfecho de poder poner fin a la medalla de solteros de las mujeres en los singles de las mujeres Campeonato mundial BWF después de ganar el bronce en la edición 2025 en París, Francia.

Putri confirmó la medalla de bronce a pesar de que sus pasos se detuvieron en las semifinales después de ser derrotado Akane Yamaguchi De Japón con un puntaje de 17-21, 21-14, 6-21 en Adidas Arena, el sábado 30 de agosto de 2025.

«Es extraordinario obtener una medalla de bronce aquí», dijo Potri después del partido en una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado.

Dijo que el viaje a las semifinales no fue fácil, incluso al derrotar al ex campeón mundial Pusarla Venkata Sindhu en las finales del cuarto. «Si se puede repetir, también se siente triste, pero ahora puedo estar aquí gracias a los padres y a las personas que apoyan cuando caigo», dijo.

Este logro es un récord dulce porque el sector individual de las mujeres indonesias contribuyó por última vez a la Medalla del Campeonato Mundial en 2015 a través de Lindaweni Fanetri. Mientras que la última medalla de oro de los singles de las mujeres indonesias fue donada por Susi Susanti en 1993.

Putri, quien ahora ocupa el noveno lugar del mundo, afirmó haber estado satisfecho con su desempeño al forzar los juegos de goma contra Yamaguchi. Pero consideró que todavía necesitaba mucha mejora.

«Ciertamente, el enfoque y el físico deben mejorarse aún más. El patrón de juegos también se fortalece cada vez más. Además, una cosa más es responder rápidamente a los cambios en el patrón del juego del oponente», agregó.

En el partido semifinal, Putri se había resistido al ganar el segundo juego 21-14. Sin embargo, Yamaguchi, que cambió el tempo del juego desde el comienzo del tercer juego, logró dificultar que los representantes indonesios cierren el partido con un puntaje de deslizamiento de tierra de 21-6. Esta derrota hizo que el récord de la reunión de la hija contra Yamaguchi a 0-4.

A pesar de no poder en la final, el logro de Potri marcó el ascenso de los singles de las mujeres indonesias a nivel mundial. Hizo hincapié en su ambición de continuar penetrando en una clasificación más alta.

«Alhamdulillah, puede ser los primeros singles femeninos de Indonesia. Ciertamente quiero clasificarse mejor y poder competir en el top 10. Sueño con querer jugar en los Juegos Olímpicos de 2028 y poder subir al podio», dijo Putri. (Hormiga)