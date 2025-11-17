





El escritor de comedia ganador del Emmy Dan McGrath, más conocido por sus créditos en series animadas clásicas como ‘Los Simpson’ y ‘Mission Hill’, ha falleció a los 61 años. Según The Hollywood Reporter, McGrath murió el 14 de noviembre en el Hospital Langone de la Universidad de Nueva York en Brooklyn después de sufrir un derrame cerebral.

Daniel McGrath

Nacido el 20 de julio de 1964 en Brooklyn, Dan McGrath completó sus estudios en Regis High School y la Universidad de Harvard. Escribió para ‘Saturday Night Live’, que obtuvo una nominación al Emmy en 1992. Pero fue su trabajo en el episodio de 1997 ‘Homer’s Phobia’ de ‘Los Simpson’ lo que le valió el prestigioso premio.

El episodio particular contó con el director. Juan Aguas como un comerciante de antigüedades gay, del que se hace amigo Marge. Después de que ella lo lleva a casa, se ve a Homer disociandose y haciendo todo lo posible para mantener alejado a Bart. Otros créditos de escritura de McGrath son ‘Mission Hill’, ‘King of the Hill’, ‘Sammy’, ‘The PJs’ y ‘Muppets Tonight’.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente