Fallece Brigitte Bardot, icono del cine francés y activista por los derechos de los animales, a los 90 años







Actor, revolucionario sexual, cantante, activista animal… Brigitte Bardot (1934-2025) fue tan versátil como parece. La noticia de su fallecimiento ha afectado a personas de diversos ámbitos. «La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación», se lee en un comunicado enviado a la AFP el domingo.

Bruno Jacquelin, de la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales, dijo a Associated Press (AP) que Bardot murió en su casa en el sur de Francia, pero no proporcionaron una razón de su muerte y que aún no se han hecho arreglos para el funeral o el servicio conmemorativo. Según los informes, Bardot fue hospitalizado en noviembre pasado.

Brigitte Bardot durante la celebración del 20 aniversario de su fundación para la vida silvestre, el 28 de septiembre de 2006 en París. Foto/AFP

“Bardot [also known as BB] Se convirtió en una celebridad internacional como una novia adolescente sexualizada en la película de 1956, Y Dios creó a la mujer. Dirigida por su entonces marido, Roger Vadim, desató un escándalo con escenas de la belleza de piernas largas bailando desnuda sobre las mesas”, informó AP.

Brigitte Bardot y el ecologista suizo Franz Weber preparan una campaña contra la caza de focas en París el 3 de marzo de 1977. PIC/AFP

presidente francés Emanuel Macron se apresuró a publicar su homenaje en las redes sociales: «Sus películas, su voz, su deslumbrante fama, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne-Brigitte Bardot encarnaban una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Ella nos conmovió. Lloramos una leyenda del siglo. Con 28 películas a lo largo de dos décadas, se convirtió en un símbolo aceptado de la liberación sexual de las mujeres. Se jubiló a los 39 años en 1973 tras lo cual dedicó su vida al bienestar animal.

Brigitte Bardot asiste a la exposición internacional felina en Saint-Tropez, sur de Francia, el 4 de junio de 1977. PIC/AFP

El periódico The Guardian dijo el domingo que Bardot envió cartas de protesta a los líderes mundiales por cuestiones como el exterminio de perros en Rumania, la matanza de delfines en las Islas Feroe y la matanza de gatos en Australia. Se tomó la actuación en serio, pero una vez dijo: «No he tenido muchas oportunidades de actuar, sobre todo he tenido que desvestirme».

La conexión de Bardot con la India

Brigitte Bardot juega con un perro cuando llega a la perrera de Cabries (sur de Francia) el 17 de enero de 1989, para promover la adopción de mascotas abandonadas. Foto/AFP

La Fundación Brigitte Bardot ha apoyado significativamente a Friendicoes (Friendicoes SECA), ubicada en Nueva Delhi, proporcionando financiación crucial para nuevas ambulancias en 2019, lo que ayudó enormemente a sus servicios de línea de ayuda y rescate de animales en la India, mostrando el compromiso de Bardot con el bienestar animal a nivel mundial a través de las donaciones de su fundación a grupos de bienestar locales.

La filantropía de Brigitte Bardot

Brigitte Bardot inició su fundación en 1986 para defender derechos de los animales y bienestar; Si bien es un ícono francés, su fundación apoya a organizaciones de bienestar animal en todo el mundo, como Friendicoes en India, a través de subvenciones y donaciones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente