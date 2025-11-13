Falla el freno de un camión en Kuta golpea a un peatón y lo mata

Denpasar, Viva – La policía de la ciudad de Denpasar dijo que una persona murió como resultado del impacto. camión Se sospecha que aquellos que corrieron hacia atrás lo experimentaron. rem blong en Jalan Raya Uluwatu, Kuta del Sur, Regencia de Badung.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Denpasar, AKP Ketut Sukadi en Denpasar, el miércoles por la noche, dijo accidente que ocurrió el martes 11 de noviembre a las 13.00 horas WITA y mató a un hombre peatonescon las iniciales DS.

DS es un kernet que en el momento del incidente estaba entregando gas a clientes cerca del lugar.

Agentes de policía se encuentran en la zona de un accidente de tráfico (Foto de ilustración)

Sukadi explicó que inicialmente un camión Isuzu KB 8247 EG cargado con arena conducido por IWS pasaba de Jimbaran a Pecatu, mientras que la víctima estaba parada frente a Rendang Roll Warung. Bali que está en la acera del lado este de la vía.

Las condiciones de la carretera en ese momento eran transitadas y cuesta arriba. Al llegar a la escena del crimen, el conductor del camión volquete Isuzu KB 8247 EG se detuvo repentinamente porque había otro automóvil delante de él. El camionero también intentó frenar.

Sin embargo, se sospecha que el freno de pie y el freno de mano del recibo no eran lo suficientemente fuertes y, al final, el camión volquete Isuzu KB 8247 EG retrocedió.

«El conductor del camión volquete Isuzu KB 8247 EG giró hacia la izquierda, subió a la acera y luego atropelló a un peatón, provocando un accidente de tráfico», dijo Sukadi.

La víctima murió en la escena del crimen (TKP) presuntamente aplastada por la carrocería de un camión. El vídeo del fatal accidente ha circulado ampliamente en las redes sociales.

Además de causar víctimas, un puesto de comida también resultó dañado al ser impactado por la carrocería del camión.

Sukadi no ha proporcionado más información sobre los resultados del examen del camionero. Asimismo, la policía no ha revelado la causa exacta del accidente.

Sin embargo, la Unidad Gakkum de la Unidad de Tráfico de la Policía de Denpasar llevó a cabo una investigación de la escena del crimen a la edad en que ocurrió el incidente. (Hormiga)