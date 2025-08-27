Falcons revela la devastadora actualización de lesiones de Kaleb McGary

Después de esperar la esperanza de que RT Kaleb McGary podría regresar en algún momento esta temporada, el Halcones reveló una devastadora actualización de lesiones en el día de corte de la lista. Desafortunadamente, la lesión en la parte inferior de la pierna que McGary sufrió la semana pasada le costará toda la temporada 2025, como Atlanta lo colocó en la reserva herida sin una designación para regresar ayer.

Falcons que se acercan al peor de los casos después de la actualización de lesiones devastadoras

En cuanto a las actualizaciones de lesiones de Falcons, esto es casi el peor de los casos. A menos de dos semanas para su apertura de temporada, Atlanta ha perdido su tackle derecho inicial y QB Michael Penix Jr.Protector de cielo ciego.

Los Falcons extendieron a McGary hace poco más de tres semanas, encerrándolo durante la temporada 2027. Pero, no podrán verlo en el campo hasta la temporada 2026.

McGary ha sido el tackle derecho inicial de los Falcons desde que se unió al equipo en 2019, jugando en 93 con los posibles 100 juegos. Pero, su valor se extendió mucho más allá de su disponibilidad, al menos hasta esta actualización de lesiones más reciente.

En su historia Anunciando la extensión de McGary El 4 de agosto, la reportera senior de los Falcons, Tori McElhaney, destacó la importancia de la continuidad a lo largo de la línea ofensiva.

«Muy raramente ves que un grupo central de linieros continúa entre sí durante más de un par de años», escribió McElhaney. «Con la forma en que los contratos de McGary, Chris Lindstrom, Jake Matthews y Matthew Bergeron están configurados, eso significa que este grupo (que ya ha pasado tres temporadas juntos) continuará adelante como una unidad colectiva «.

Incluso con la partida del centro Drew Dalman En la agencia libre, los Falcons tendrán un titular de ocho juegos de 2024 en Ryan Neuzil tomar su lugar. Pero, ahora que han perdido a McGary durante el año después de su actualización de lesiones, es difícil proyectar el rendimiento de esta unidad en 2025.

¿Cuál es el plan para la línea ofensiva de los Falcons?

Ahora que el shock inicial de la actualización de la lesión ha desaparecido, es hora de planificar con anticipación. ¿Cómo se ve la línea ofensiva de los Falcons en 2025?

La línea ofensiva de los Falcons logró un raro nivel de consistencia entre 2023 y 2024, ya que devolvieron los cinco titulares. Como el reportero del equipo digital de Falcons, Terrin Waack, señaló en ella revisión de la posición Este enero, esa consistencia es «una anomalía en la liga».

Salvo más lesiones, los Falcons devolverán tres de sus cinco titulares (teniente Jake Matthews, LG Matthew Bergeron, RG Chris Lindstrom) de 2023 y 2024. En el centro, Ryan Neuzil repitirá ese papel inicial que ocupó durante ocho semanas la temporada pasada. Pero, eso todavía deja un agujero en el tackle derecho, entonces, ¿quiénes son los candidatos para completar después de las noticias de lesiones de Kaleb McGary?

Inicialmente, veterano de nueve años Elijah Wilkinson intervino en el tackle derecho para el resto de la práctica del miércoles pasado. Pero, los Falcons decidieron retenerlo de su final de pretemporada el viernes por precaución.

Durante esa derrota, la selección de la séptima ronda del novato Jack Nelson y veterano de octavo año Brandon Parker Jugó la mayoría de las fotos en el tackle derecho. Pero, Parker no hizo la lista final ayer.

Ayer, Atlanta negociado por un reemplazo potencial en el tackle derecho, enviando una selección condicional de la séptima ronda 2027 al Seattle Seahawks para OT Michael Jerrell. Pero, no hay garantía de que el liniero de segundo año se convierta en un titular viable.

Los Falcons aún tendrán la oportunidad de monitorear los escuadrones de práctica de otros equipos y el cable de exención, pero esta actualización de lesiones seguramente ha arrojado una llave en sus planes.