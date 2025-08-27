Falcons lanza campeón del Super Bowl con cortes finales de la lista

El movimiento más sorprendente del día para el Atlanta Falcons llegó en la decisión de liberar campeón del Super Bowl, seguridad Jordan Fuller. En cambio, el equipo decidió mantener solo tres seguros en su lista de 53 hombres.

All-Pro Jessie Bates III, el novato Xavier Watts y el ex defensivo de Alabama Demarcco Hellams obtuvo el asentimiento final.

La decisión de pasar de Fuller es una sorpresa para muchos, ya que fue ampliamente aceptado como favorito para hacer la lista.

«Originalmente se pensaba que el lugar de seguridad era una de las únicas posiciones preordenadas en la lista, pero Jordan Fuller fue sorprendentemente liberado», escribe Garrett Chapman de Si de Si. «Habrá mucha rotación aquí, pero la única pregunta que se avecina es quién comienza junto a Jessie Bates».

Ese honor probablemente pertenece al novato Xavier Watts. Watts fue el robo del draft. Los pájaros sucios lo llevaron con la selección final de la tercera ronda, intercambiando con los Philadelphia Eagles para conseguir el titular ahora proyectado.

Pero Hellams es la verdadera sorpresa aquí. Hellams ha estado con el equipo desde 2023, pero hasta ahora ha estado constantemente plagado de lesiones.

«La seguridad de tercer año, DeMarcco Hellams, se perdió los dos últimos juegos de pretemporada y se ha visto en un pinnie amarillo durante las prácticas», continuó Chapman. «Proporciona una presencia física en la secundaria y estará activo este otoño después de perderse todo 2024 con una lesión».

Están poniendo muchas papas fritas en la canasta de Hellams considerando su historial de lesiones. Si vuelve a caer, el equipo se reduce a dos seguros en la habitación.

Lamar Jackson y Cobee Bryant lanzado

La sala de esquineros tenía el mayor movimiento del día. Si fue con los grandes nombres que el equipo lanzó, como Lamar Jackson y Cobee BryantO la gran cantidad de cuerpos que guardaban en la habitación.

Hughes y Terrell siempre fueron los titulares, pero hubo una batalla de cuatro vías muy real por los últimos dos lugares. Brooks ha estado con los Falcons desde 2023. Comenzó con el equipo de práctica y finalmente obtuvo un puñado de oportunidades la temporada pasada jugando en equipos especiales y como un paquete en la defensa. Phillips también fue un jugador de burbujas, y una lesión en las costillas sufrió tarde en el campamento se sintió como el golpe final para sus esperanzas de la lista.

Pero finalmente fueron Jackson y Bryant quienes obtuvieron el hacha.

«Lamar Jackson comenzó rápido, pero se desvaneció por el tramo», Chapman escribe. «Udfa Cobee Bryant era un favorito de los fanáticos, pero las lesiones y una temporada en la lista de NFI para abrir el campamento dañó su capacidad de obtener suficientes repeticiones».

Otro factor que llevó al equipo a cortar Fuller fue la determinación de mantener tres níquel. Novato Billy Bowmanquien rompió varios récords en Oklahoma, parece haber ganado el punto de partida.

Estaba compitiendo con veteranos Dee Alford y Mike FordQuién decidió que el equipo también sería mejor en la lista. Esto lleva el total de la esquina hasta siete y deja caer la posición de seguridad a tres. A pesar de que Nickel Corner es muy similar a un rol de tipo de seguridad fuerte.

«En el níquel, el novato Billy Bowman luchó contra los veteranos Dee Alford y Mike Ford para representantes con la unidad del primer equipo y se ha hecho cargo lentamente en la posición». Chapman concluye. «El personal vio lo suficiente de Ford y Alford en equipos especiales y como un combo de la esquina adentro para pagar lugares».