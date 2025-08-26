Falcons instó a atacar a Veteran OT después de un corte de ‘rasguño’

Si hay algún equipo que debería monitorear de cerca la lista de recortes de cada equipo, es el Halcones. No son el único equipo con un agujero evidente en su lista, pero podría decirse que no hay posición más importante que la línea ofensiva.

Mientras que Atlanta aún podría seguir un intercambio para agregar algo de profundidad, Ilustrado deportivoArkesh Ray escribió sobre Un nombre para ver de la ronda de cortes de la lista de hoy.

Los leones de Detroit hacen un corte sorpresa de OT Dan Skipper

Yo sé eso Leones de Detroit Antiguo Testamento Y patrón ¿No es el primer nombre que viene a la mente como un objetivo de los Falcons? Pero, a medida que los equipos finalizan sus listas, las opciones de renombre pueden ser pocas y distantes.

Skipper ha jugado siete temporadas en la liga, pero nunca ha comenzado más de cinco juegos en una sola temporada. No se ha establecido como un titular constante, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas.

Después de su liberación, los Falcons deberían al menos considerar llevar a Skipper a su equipo de práctica. Si pudiera llegar a la lista de 53 hombres, podría proporcionar una profundidad muy necesaria en el tackle ofensivo.

Desafortunadamente, probablemente sea más conocido por la controvertida llamada de penalización que costó a Detroit un juego contra el Dallas Cowboys en 2023. La discusión que rodea la mecánica de informar a los funcionarios sobre obras de trucos lideró programas de entrevistas durante días después de la pérdida.

El entrenador en jefe de los Leones, Dan Campbell, lleva su corazón en la manga, y esa conferencia de prensa posterior al juego no fue la excepción.

https://www.youtube.com/watch?v=oaosrb0-jzq

El efecto dominó de ese juego puede haberle costado a los Leones un juego en casa en el Campeonato NFC. Desafortunadamente, todavía lograron soplar una ventaja de 24-7 permitiendo el San Francisco 49ers anotar 27 puntos sin respuesta en la segunda mitad.

Si bien no hay garantía de que les hubiera ido mejor en casa, siempre es interesante reflexionar sobre las posibilidades.

Los halcones podrían buscar el patrón para la profundidad de la línea o

En este punto de la temporada baja, los Falcons están más centrados en cortar su lista que generar talento nuevo. Pero, pueden no tener otra opción, excepto para perseguir a un liniero ofensivo recientemente lanzado para reforzar su alineación.

Si los Falcons buscan un reemplazo barato con cierta experiencia, Skipper podría ser una opción de fondo decente. Skipper solo ha jugado 869 instantáneas de carrera en la ofensiva, pero al menos podría proporcionar a Atlanta profundidad en una posición clave.

En cuanto a que Skipper es un reemplazo barato, está listo para un golpe de tope de poco menos de $ 1.2 millones esta temporada, según SpotRac. Hay un asombroso linieros ofensivos con golpes de límite más altos en 2025.

Mientras que Arkesh Ray discutió la posibilidad de barajar LG Matthew Bergeron para completar por RT Kaleb McGaryReportero senior de los Falcons Tori McElhaney sofocó cualquier rumor de un cambio de posición la semana pasada.

McElhaney cree que mover a Bergeron «crea más problemas de los que resuelve», principalmente que crea un nuevo agujero en la guardia izquierda. Incluso fue tan lejos como para llamar a la idea «un no acelerador».

«Para mí, esto es un no estreno», escribió McElhaney. «No hace nada para el crecimiento personal de Bergeron, ni realmente ayuda a nada. Si algo, inserta demasiadas variables desconocidas en una ecuación ya inestable».

A partir de ahora, los Falcons no han señalado que vengan movimientos externos. Pero no estaría seguro de sus opciones actuales a lo largo de la línea ofensiva. Entonces, si se quedan sin otras opciones, Dan Skipper podría estar disponible como una opción de bajo costo.