Falcons instó a apuntar a un corredor de energía veterano de $ 15 millones en 2026

No es ningún secreto que el Halcones Priorizó su pase de pase esta temporada baja. Pero aún no está claro si su plan de duplicar a los corredores de pases novatos resolverá exactamente como han planeado. Aunque la pretemporada acaba de comenzar, Alex Ballentine de Bleacher Report cree que Atlanta podría, una vez más, ser en el mercado para un corredor de ventaja en la temporada baja de 2026.

Los halcones pueden necesitar un corredor de poder como John Franklin-Myers para equilibrar el pase Rush

Los Falcons han estado buscando construir una carrera de pase durante mucho tiempo, pero es difícil señalar a un año, al menos en la memoria reciente, donde han invertido más en una posición durante una temporada baja. Si quieren mejorar una de las peores unidades de pase de la liga, sus dos novatos deberán cumplir con su estado de primera ronda. Si bien es posible que Jalon Walker y James Pearce Jr. Pueden levantar el piso de la carrera de pase, buscan adaptarse al perfil de los corredores de velocidad. Si los Halcones buscan agregar más volumen y potencia en la posición, Ballentine sugirió que persigan veteranos corredores de borde John Franklin-Myers Siguiente temporada baja. Mientras que Walker y Pearce son «demonios de velocidad fuera del borde», Ballentine escribió que el poder de Franklin-Myers podría convertirlo en «un candidato perfecto» para equilibrar su pase de pase. «El liniero defensivo de 289 libras de 6’4 ″ es un fuerte corredor de poder como un ala defensiva, pero también tiene el lado para patear si es necesario», escribió Ballentine. «Los Falcons podrían ser creativos con la forma en que los usan si lo firman la próxima temporada baja». 2024 fue la mejor temporada de su carrera hasta el momento, ya que acumuló un récord de su carrera en tacleadas (40), tacleadas para la pérdida (8) y capturas (7). Entonces, si puede mejorar el rendimiento del año pasado, debería haber muchos equipos interesados en el veterano corredor de pases la próxima temporada baja.

Falcons aún podría estar en el mercado para un corredor de ventaja en 2026 fuera de temporada

Si el pase de los Falcons no funcione según lo planeado este año, Atlanta podría necesitar hacer un gran movimiento la próxima temporada baja. Para mantener al gerente general Terry Fontenot desde los asientos más calientes, tanto Walker como Pearce deberán estar a la altura de la publicidad.

Siempre es posible que las cosas no funcionen para Walker y Pearce, por lo que vale la pena mirar hacia adelante en la próxima temporada baja. Podría haber muchas opciones de alto nivel en el mercado de agentes libres en 2026, pero Franklin-Myers se encuentra entre los más experimentados en el puesto.

Según Spotrac, Franklin-Myers ‘ Valor de mercado proyectado Podría aterrizar cerca de $ 17.5 millones la próxima temporada baja. Pero, a partir de ahora, está en el segundo año de un trato de dos años y $ 15 millones con los Broncos. Entonces, Denver ha obtenido una gran ganga hasta ahora.

Franklin-Myers no informó para OTA esta temporada baja, por lo que está claro que está buscando un nuevo contrato. Si los Broncos sienten que tienen opciones útiles para reemplazar el ala defensiva veterana, es posible que puedan enviarlo a otro lugar antes de la conclusión de su contrato de dos años.

La semana pasada, el Kristopher de Bleacher Report Knox enumeró a Franklin-Myers como el mejor jugador que los Broncos deberían Poner el bloque de comerciocitando el dinero como el problema principal.

«Sin embargo, la realidad es que Denver no puede pagar a todos, y la cuarta ronda de 2018 solo ha estado con la franquicia durante una temporada», escribió Knox. «Cumplirá 29 años en septiembre y debería tener unos pocos buenos años por delante, pero los Broncos pueden no considerarlo un bloque de construcción integral a largo plazo», continuó Knox.

Incluso si las cosas se producen para los novatos de los Falcons, aún pueden estar atentos a otro corredor de borde de calidad. John Franklin-Myers podría intensificar y cumplir bien ese papel.