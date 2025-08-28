Falcons Front Office bajo incendio después de otro fracaso de la agencia libre

El Halcones Levantó algunas cejas con algunos de sus movimientos en el día de corte de la lista ayer. Después de otra firma decepcionante de agentes libres, la oficina principal de Atlanta ha sido criticada. Como Brent Sobleski de Brenter Report Dicho: «Tal vez los Halcones de Atlanta deberían reevaluar cómo se acercan a la agencia libre».

La última temporada baja, los Falcons sorprendieron al mundo de la NFL con un par de decisiones de mariscal de campo. A pesar de firmar Cosins de Kirk A un acuerdo de cuatro años y $ 180 millones en marzo, Atlanta decidió hacer una doble comedia al mariscal de campo seleccionando Michael Penix Jr. con la selección general No. 8 en abril.

Cousins ​​obtuvo el lugar número 1 como el Mejor mariscal de campo disponible en el mercado de agentes libres 2024. Pero, su primera temporada en Atlanta fue decepcionante, por decir lo menos.

Después de su victoria de la Semana 15, los Falcons anunciaron que avanzarían con Michael Penix Jr. como su mariscal de campo del futuro. Después de solo 14 juegos, el experimento de Kirk Cousins ​​en Atlanta había terminado.

Obviamente, cada fanático de los Falcons espera que Michael Penix Jr. se convierta en la respuesta a largo plazo del equipo en el quarterback. Eso todavía está dentro del rango de posibilidades. Pero, si ese es el caso, tendrán muchas menos probabilidades de perdonar a la oficina principal por invertir tanto en Kirk Cousins.

Ahora, después de otro movimiento cuestionable de la agencia libre, la oficina principal de los Falcons ha sido criticado.

Atlanta corta a Trio de linieros defensivos, incluido veteranos de 9 años

DL Morgan Fox tenía $ 3 millones garantizados en el contrato de dos años que firmó con el #Falcons esta temporada baja. Ahora, ha sido liberado. – Mark Raimondi (@Marcraimondi) 23 de agosto de 2025

Al otro lado del balón, Atlanta decidió invertir mucho a lo largo de su frente defensivo esta temporada baja. Se centraron específicamente en «Agregar jugo a su pase de pase«Según Sobleski.

Poco después del inicio de la agencia libre, los Falcons firmaron un par de veteranos de nueve años en DL Morgan Fox y de Leonard Floyd. En ese momento, parecía un movimiento inteligente para desarrollar una presencia veterana. Pero, solo uno de ellos sobrevivió a los recortes de la lista esta semana.

Si la decisión se redujo a Floyd o Fox, no tengo ningún problema para mantener a Floyd. Pero, estoy casi seguro de que ese no es el caso.

Un problema que señalarán muchos expertos y fanáticos es el dinero garantizado de $ 3 millones en el contrato de Fox. A pesar de que el contrato de $ 10 millones de Floyd está 100% garantizado, es claramente el mejor jugador y los números lo confirman.

Según la referencia del fútbol profesional, Floyd ha registrado más del doble de la cantidad de presiones (170 frente a 72) y capturas (51 frente a 25) en las últimas seis temporadas. Es importante tener en cuenta que Floyd ha jugado casi 2,000 instantáneas más en este marco de tiempo. Pero, la diferencia en el impacto es asombrosa.

En cuanto a los Falcons otras opciones a lo largo de la línea defensiva, veterano de nueve años David ayudó a anclar la línea defensiva junto con Grady Jarrett el año pasado. Pero, registró solo 3.0 capturas, que empataron en el segundo total más bajo durante una temporada completa en su carrera. Onyemata dio un paso atrás en términos de la fiebre del pase, pero mantuvo su efectividad como un parto.

También se sumergieron dos veces en Edge Rusher durante la primera ronda del draft de la NFL de este abril, seleccionando ambos Jalon Walker y James Pearce Jr. Después de su decisión de cortar a Fox, los Falcons necesitarán depender en gran medida de Leonard Floyd, de 32 años, y sus dos novatos.