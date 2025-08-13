Falcons emitió advertencia de Kirk Cousins antes de la temporada

Si hay una cosa que Cosins de Kirk Ha hecho esta temporada baja, son los titulares de agarre. Si eso implicó su reacción a ser bancos o los innumerables lanzamientos comerciales, la principal historia del Halcones La temporada baja siguió siendo la posición de mariscal de campo.

Los lunes, El atlético lanzó su 2025 Lista de nivel de mariscal de campoque fue votado por 50 entrenadores y ejecutivos. Cousins obtuvo la clasificación más baja y el voto promedio más bajo de su carrera, terminando en el número 25 en general en el Nivel 3.

Los principales factores detrás de su caída precipitada en las clasificaciones fueron su inmovilidad «sorprendente» y la fuerza del brazo que cae. A pesar de esas preocupaciones, un entrenador ofensivo dijo que Cousins «debería ser un 2 si está saludable».

Desafortunadamente, las preguntas que rodean la salud de Kirk Cousins permanecen. Hubo varios momentos la temporada pasada en los que parecía un mariscal de campo de 36 años hacia el final de su carrera. Pero, como preguntó un ex gerente general: «¿Es esa la lesión, o está disminuyendo?»

Kirk Cousins se quedó entre niveles, dependiendo de su salud

Después de una temporada rocosa 2024, en la que fue banca para el novato Michael Penix Jr.Kirk Cousins ingresa a la temporada como mariscal de campo suplente por primera vez desde 2014. El hecho de que sea un mariscal de campo suplente generalmente lo descalificaría de la lista de niveles de mariscal de campo. Pero, Sando explicó que incluía a los primos «en caso de que aterrice en otro lugar».

Un entrenador ofensivo dijo que mira Aaron Rodgers y Kirk Cousins de manera similar, dado que ambos son veteranos que salen de las lesiones de Aquiles. Ese entrenador incluso llegó a decir que Cousins estaría reservado para un «año de rebote» si comenzaba.

«Ambos serán más saludables, y si ese es el caso, veremos más el talento del brazo», dijo el ejecutivo.

Pero, incluso si Kirk Cousins es más saludable, no hay garantía de que pueda moverse de manera más efectiva en el bolsillo.

«Las cosas que hicieron para mantenerlo limpio en el pasado, no pudo hacer», dijo un coordinador defensivo.

Un coordinador ofensivo incluso postuló que un primo sano debería aterrizar en el Nivel 2. Pero, sin garantía de que su Aquiles y su hombro estarán sanos, reconocieron la dificultad de clasificar con precisión los primos de Kirk en 2025.

«¿Está empezando a deteriorarse tanto? Debería ser un 2 si está saludable. Simplemente no sé si ahí es donde está ahora».

¿Cuál es el plan para los primos en 2025?

Los Falcons dejaron en claro la temporada pasada que Michael Penix Jr. es el futuro en la posición de quarterback. Entonces, ¿dónde deja eso a Kirk Cousins?

Cousins parece contenido como uno de los quarterbacks de respaldo más caros de la liga. Además, los Falcons no parecen estar seriamente comprometidos en ninguna conversación comercial. Después de ganar poco más de $ 100 millones por 14 juegos, Kirk Cousins aseguró su lugar en el «Salón de la fama. «

«Los votantes sospechaban que la propiedad de los Halcones era reacio a intercambiar primos después de que el equipo invirtió tanto en él», escribió Sando.

Salvo una emergencia, Cousins probablemente servirá como mariscal de campo de tiempo de basura este año. Si bien sus días de inicio pueden haber terminado, al menos en Atlanta, Kirk Cousins todavía es capaz de copia de seguridad.

Sando describe un mariscal de campo de Nivel 3 como «un titular legítimo pero necesita un juego de carrera más pesado y/o un componente defensivo para ganar».

La sala de corredores de los Falcons se encuentra entre las mejores de la liga, gracias a la estrella en ascenso Bijan Robinson. Por lo tanto, es seguro decir que la inclusión de Cousins se ajusta a la definición.

Desafortunadamente, Kirk Cousins experimentó un latigazo cervical en esta lista de clasificación. Después de establecer máximos de carrera en 2024, cayó a los mínimos de carrera este año, terminando en la parte inferior del Nivel 3.

«Cousins alcanzó su punto máximo en los niveles de QB el año pasado con 31 votos de 31 niveles y un promedio de 2.38, ambos mejores de su carrera», escribió Sando. «Estableció mínimos de carrera en 2025».

Los primos pueden jugar bien durante el tiempo de basura o incluso hacer un comienzo en lugar de un Penix lesionado. Ese sería el mejor de los casos tanto para primos como para los Halcones.

La temporada pasada, perdieron seis juegos por un solo dígitos. Si Atlanta puede cambiar algunos de los que se les rodea, podrían regresar a los playoffs por primera vez desde 2017.