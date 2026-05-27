Fajar/Fikri se levantan desde un punto crítico, un dramático regreso en el Abierto de Singapur 2026 hace que los oponentes colapsen

Singapur, EN VIVO – La pareja de dobles masculinos de Indonesia, Fajar Alfian y Muhammad Shohibul Fikri, se vieron obligados a trabajar muy duro antes de finalmente asegurarse un boleto a los octavos de final del Abierto de Singapur 2026. Habiendo estado deprimidos y muy atrás, Fajar/Fikri lograron levantarse para cambiar las cosas cuando se enfrentaron a la pareja taiwanesa Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen en el Estadio Cubierto de Singapur, el miércoles 27 de mayo de 2026.

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El tercer favorito de Indonesia ganó en una batalla de tres juegos con un marcador de 15-21, 21-17 y 21-15. Esta victoria fue especial porque se logró después de que parecieron poco convincentes al comienzo del partido.

Fajar admitió que su juego estuvo lejos de ser ideal, especialmente en el primer juego que estuvo lleno de errores no forzados. De hecho, tomaron la delantera antes de perder finalmente el impulso.

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«En primer lugar, gracias a Dios, queremos expresar nuestra gratitud por la victoria y por la buena marcha. Aunque en el partido de hoy no jugamos de manera óptima», dijo Fajar, citado por PBSI.

De hecho, la pareja indonesia tenía una ventaja de 12-9 en el juego inaugural. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el oponente logró sumar una serie de puntos e hizo que Fajar/Fikri perdieran el control del juego.

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«Cometimos muchos de nuestros propios errores», dijo Fajar.

La presión volvió a llegar al inicio del segundo partido. Fajar incluso admitió que entró en pánico y tenía prisa por encontrar el patrón de juego adecuado para desmantelar la defensa del oponente.

«Al inicio del segundo juego, sobre todo tenía prisa, pánico sobre qué estrategia de juego aplicar. Quedando atrás en el descanso, gracias a Dios pudimos recuperarnos poco a poco y revertir la posición», dijo Fajar.

El cambio de ritmo del juego fue uno de los factores importantes en su reactivación. Las instrucciones del entrenador de jugar más rápido lograron que a la pareja taiwanesa le resultara difícil desarrollar patrones defensivos y de contraataque.

«El entrenador continúa instruyéndonos a jugar rápido porque ellos juegan defensivamente y luego contraatacan. Tienen un juego muy seguro y su posicionamiento hoy fue difícil, pero seguimos obligándolos a jugar ataques de lucha», dijo Fajar.

Mientras tanto, Fikri evaluó que su mentalidad de lucha fue el diferenciador en este partido. Aunque al inicio del segundo partido estaban bastante atrás, intentaron mantener la calma y apoyarse mutuamente en el campo.