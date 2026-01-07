Fajar/Fikri, satisfechos con la victoria de principios de 2026, admiten el excelente juego de dobles de Taiwán

Kuala Lumpur, VIVA – Jugador de bádminton de dobles masculino de Indonesia Dawn Alfian/Muhammad Shohibul Fikri abrir sus pasos en Abierto de Malasia 2026 con una espectacular victoria en dieciseisavos de final.

La sexta pareja cabeza de serie eliminó a los dobles taiwaneses Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen en una batalla de tres juegos con un marcador de 24-26, 21-4, 21-8 en el Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, el miércoles 7 de octubre de 2026.

Para Fajar, esta victoria tiene un significado importante porque es su primera victoria en 2026. Espera que este resultado pueda ser un punto de partida para recuperar la confianza en sí mismos después de resultados no tan óptimos en las Finales del World Tour 2025, donde no lograron ganar.

«Esperemos que en el futuro nuestro desempeño siga siendo mejor, podamos seguir ganando y podamos seguir teniendo confianza», dijo Fajar, citado por PBSI.

Fajar también admitió que la pareja taiwanesa a la que se enfrentaron tenía un carácter de juego diferente al de la mayoría de los otros dobles de Taipei. Según él, el esquema defensivo de Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen les dio dificultades, especialmente en el primer juego.

«De hecho, la pareja de Taipei es famosa por su fuerza y ​​velocidad, excepto esta pareja. Tienen un juego diferente, no dependen de la potencia y la velocidad, sino que juegan limpio y muy bien», dijo Fajar.

Por su parte, Muhammad Shohibul Fikri destacó que el principal objetivo de cara a los octavos de final es recuperar su condición física. Evaluó que los tres juegos que jugaron fueron bastante agotadores para su resistencia.

«Los preparativos de mañana deben ser primero en términos de recuperación, porque el partido fue largo. La recuperación, los estiramientos y la alimentación deben ser mejores. Lo cierto es que debemos estar mejor preparados y más concentrados», dijo Fikri.

En octavos de final Abierto de Malasia 2026Fajar/Fikri están programados para enfrentarse nuevamente a los dobles taiwaneses Chen Zhi Ray/Lin Yu-Chieh en un partido que tendrá lugar el jueves (8/1).