Fajar/Fikri llegan a la final del Abierto de Francia de 2025 tras derrotar a Malasia

Rennes, VIVA – dobles masculinos de Indonesia, Dawn Alfián/Muhammad Shohibul Fikriasegurar un lugar en la final Abierto de Francia 2025. Esta certeza se logró después de derrotar a la pareja malasia Aaron Chia/Soh Wooi Yik en el partido de semifinales que tuvo lugar en el Glaz Arena de Rennes el sábado (25/10/2025).

Fajar/Fikri parecieron sólidos desde el comienzo del partido. Ganaron dos juegos seguidos con un marcador de 21-14, 21-19. Esta victoria marca su éxito al aparecer consecutivamente en la final del torneo BWF World Tour.

En el primer juego, Fajar/Fikri pudieron dominar el juego con ataques agresivos y una defensa estricta. Obligaron a Aaron/Soh a cometer muchos errores no forzados que mantuvieron alejado el marcador.

Al entrar en el segundo juego, el duelo estaba más reñido. El campeón del mundo de 2022 de Malasia intentó levantarse y presionar. Sin embargo, Fajar/Fikri pudieron controlar el ritmo del juego en puntos críticos y asegurar la victoria con sus característicos disparos rápidos.

Este resultado también es una nota positiva para Fajar/Fikri, que en los últimos encuentros se han visto envueltos a menudo en feroces batallas con la segunda pareja del mundo.

El apoyo mental y la plena concentración en el campo son las claves para terminar el partido sin tener que jugar un partido de goma.

PBSI, a través de su cuenta oficial, expresó su agradecimiento por la brillante actuación de los representantes rojiblancos, afirmando que la pareja apodada «FajRi» había demostrado una vez más la mejor calidad en el escenario de élite mundial.

«¡Bienvenidos de nuevo al mejor partido! Finales consecutivas para Fajar/Fikri después de detener la resistencia de Aaron/Soh. Absolutamente brillante», escribió @badminton.ina.

El pueblo indonesio también espera que Fajar/Fikri puedan desempeñarse de manera óptima en el partido final para llevarse a casa el título y sumarse a la colección de logros de dobles masculinos del país en el escenario internacional.