Fajar/Fikri fue eliminado, Indonesia era patética en China Masters 2025

VIVA – Paso de dobles de los hombres indonesios, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, debe detenerse en las semifinales Maestros de China 2025. La pareja apodada Fajri no pudo pasar la cara del representante de Corea del Sur, Kim ganó Ho/Seo Seung Jae, después de perder dos juegos directamente.

Compite en el Shenzhen Arena, el sábado 20 de septiembre de 2025, Fajar/Fikri se rindió con un puntaje de 13-21 y 17-21. Estos resultados también aseguran que Indonesia sin representantes en la final del BWF World Tour Super 750 Level Badminton Tournament.

Desde el comienzo de la pelea, Fajar/Fikri intentó parecer apremiante. Las fuertes Pyder de Dawn habían igualado 2-2, incluso ambas cumplieron 3-2 por delante. Pero después del puntaje de 5-5, la situación cambió. Kim/SEO comenzó a dominar el tempo del juego con una larga rally y una defensa ajustada. El primer intervalo fue cerrado por los dobles de Corea con una ventaja de 11-6.

Después del descanso, los errores del Fajar/Fikri hicieron que la distancia se ampliara. Varias veces, la unidad y el regreso que abandonó el campo los hizo retrasar 7-14. Fajri había reducido la diferencia a 10-14, pero el impulso desapareció nuevamente. Kim/Seo cerró el primer juego con un puntaje de 21-13.

Al entrar en el segundo juego, la batalla duró más estricta. Fajar/Fikri quedó atrás 7-10, luego subió con tres puntos consecutivos para igualar la puntuación de 10-10. Desafortunadamente, el intervalo es controlado por el oponente con una delgada ventaja de 11-10.

Después de eso, el partido se estaba calentando. Fajar/Fikri lideró brevemente 13-12, pero la consistencia del juego no se ha mantenido. Varias veces sus ataques se rompieron y finalmente Kim/SEO equiparó una puntuación de 16-16. A partir de ahí, las parejas coreanas parecen más sólidas para cerrar el segundo juego 21-17.

Con esta derrota, el viaje de Fajar/Fikri debe detenerse entre los cuatro primeros. Se confirmó que Indonesia estaba ausente de la lucha por el título China Masters 2025Después de que los otros representantes fueron eliminados por primera vez en la ronda anterior.