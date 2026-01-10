Fajar/Fikri detenidos, Indonesia sin representantes en la final

Kuala Lumpur, VIVA – Pasos por parejas de dobles masculino de Indonesia, Dawn Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, tuvo que parar en semifinales Abierto de Malasia 2026. Como última esperanza de Indonesia, la sexta pareja cabeza de serie perdió ante los representantes del país anfitrión, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, en una feroz batalla que duró 51 minutos.

El partido que tuvo lugar en el Axiata Arena terminó con un marcador de dos juegos seguidos 21-23 y 18-21 a favor de la pareja malaya.

El curso del partido

En el primer partido el duelo estuvo muy reñido con números perseguidos. Fajar/Fikri anotaron 4 puntos seguidos, pero Aaron/Soh, que eran los segundos favoritos, lograron asegurar puntos críticos en el período de dos con un marcador de 23-21.

Al entrar en el segundo partido, la presión de los aficionados locales se hizo sentir cada vez más. Aunque Fajar/Fikri continuaron intentando volver a levantarse, Aaron/Soh parecieron muy sólidos al registrar 6 puntos consecutivos en momentos cruciales. El segundo juego cerró con un marcador de 21-18 a favor de Malasia.

Representantes indonesios fuera

La derrota de Fajar/Fikri dejó a Indonesia sin representantes en la ronda final del torneo BWF World Tour Super 1000. Anteriormente, el máximo campeón individual masculino de Indonesia, Jonatan Christie, también tuvo que admitir la superioridad del representante de Tailandia, Kunlavut Vitidsarn, con un doble marcador de 16-21, 16-21.

PBSI a través de su cuenta oficial expresó su agradecimiento por la lucha de Fajar/Fikri quienes han tratado de dar su máximo rendimiento a pesar de que sus oponentes se desempeñaron hoy al máximo.

Resumen de los resultados de las semifinales para los representantes de Indonesia

Opositores del sector de jugadores de Indonesia cor

Dobles masculino Fajar Alfián/M. Shohibul Fikri [6]Aaron Chia/Soh Wooi Yik [2] (PERO)21-23, 18-21

Individual masculino Jonatan Christie Kunlavut Vitidsarn (THA) 16-21, 16-21