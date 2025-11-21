Faizal Assegaf sugiere formar un Ministerio de Seguridad para fortalecer la gobernanza policial

Jacarta – El crítico político Faizal Assegaf propuso la formación. Ministerio de Seguridad fortalecer gobernancia policia nacional sin cambiar su posición como institución directamente dependiente del Presidente.

Faizal transmitió esta propuesta en un debate público en la Oficina de Sinergia Constructiva, el viernes 21 de noviembre de 2025.

En esa ocasión, Faizal también rechazó el discurso de colocar a la Policía Nacional bajo el Ministerio del Interior (Kemendagri), porque se consideraba que tenía el potencial de abrir un espacio para una intervención política que en realidad debilitaría la independencia de la policía.

«El puesto de Jefe de la Policía Nacional sigue bajo el Presidente. Lo mismo que el Comandante del TNI. En mi opinión, no hay nada que indique que la Policía Nacional esté bajo un ministerio en particular», dijo Faizal.

Según él, el Ministerio de Seguridad, si se forma, será un socio de trabajo igualitario del Ministerio de Defensa con funciones de coordinación horizontal, no la agencia de control operativo de la Policía Nacional.

Esta institución, continuó Faizal, puede centrarse en fortalecer la supervisión presupuestaria, mantener la neutralidad institucional, reformar el sistema de reclutamiento y acelerar la transformación de la Policía Nacional en una organización autorizada, profesional y justa.

«Con un mecanismo como este, la policía como investigadora no está directamente relacionada con eventos relacionados con la política», dijo Faizal.

En el foro, Faizal también expresó su apoyo a la Comisión de Aceleración Reforma policial liderado por Jimly Asshiddiqie para mediar en disputas legales con matices políticos.

Dio un ejemplo de la polémica pública sobre el supuesto diploma falso del ex Presidente Joko Widodo, cuestión que, según dijo, había arrastrado a varias figuras y provocado tensión social. Faizal enfatizó que su declaración simplemente respondía a dinámicas políticas y no establecía la verdad de la acusación.

Cree que un enfoque de diálogo puede reducir la escalada política. «Alentamos al Equipo de Aceleración de la Reforma de la Policía Nacional a abrir un espacio de mediación para que la aplicación de la ley no se vea dominada por la venganza política», dijo.