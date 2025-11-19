Faizal Assegaf sugiere a la Comisión para Acelerar la Reforma Policial mediar en el caso del certificado de Jokowi que atrapó a Roy Suryo Cs

Jacarta – Crítico político Faizal Assegaf transmitió una serie de aspiraciones importantes en una audiencia con la Comisión de Aceleración Reforma policia nacional en STIK-PTIK, sur de Yakarta, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Uno de los principales aspectos destacados de Faizal es la gestión del caso relativo al presunto diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), liberado y que atrapó al ex Ministro de Juventud y Deportes (Menpora), Roy Suryo cs.

Faizal sugirió que el caso podría resolverse mediante mediación, sin entrar directamente al proceso legal. Según él, este enfoque podría ser una solución para casos considerados «incontraproducentes» y que tienen un tinte político.

«Esperamos que el equipo de reforma de la Policía Nacional pueda mediar en casos legales que se consideren contraproducentes, que se consideren sin importancia y que tal vez puedan resolverse mediante enfoques ideológicos», dijo.



Foto de Roy Suryo Foto : VIVA.co.id/Símbolo de paz enemigo

Aparte de eso, Faizal enfatizó que su partido reunirá apoyo moral para que el Equipo de Reforma de la Policía Nacional trabaje más enfocado, con un enfoque constructivo y sustancial, no solo discusiones temáticas.

«Lo más importante es que galvanizaremos una ola de apoyo moralmente fuerte para que el equipo de reforma de la Policía Nacional trabaje más centrado no sólo en la discusión temática sino en un enfoque sustantivo y constructivo», dijo.

Se sabe que a esta audiencia deberían haber asistido el exministro de Juventud y Deportes Roy Suryo, el experto en forense digital Rismon Hasiholan Sianipar, la doctora Tifauziah Tyassuma alias Doctor Tifa y el vicepresidente de TPUA Muhammad Rizal Fadillah. Sin embargo, optaron por retirarse porque los participantes tenían estatus sospechar Está prohibido hablar en el foro.

Anteriormente se informó que la policía de Metro Jaya no detuvo al ex ministro de Juventud y Deportes Roy Suryo, al experto forense digital Rismon Hasiholan Sianipar y a la doctora Tifauziah Tyassuma alias doctor Tifa, en el apasionante caso de acusaciones de que el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tenía un diploma falso.

Se sabe que los tres están siendo examinados como sospechosos por primera vez en la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, en el sur de Yakarta, el jueves 13 de noviembre de 2025.

«Hemos permitido a los tres sospechosos regresar a sus respectivos hogares», dijo a los periodistas el director general de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Iman Imanuddin.