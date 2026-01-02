FAIFA advierte que el aumento de los impuestos al tabaco puede afectar a los agricultores e impulsar el contrabando ilegal







La Federación de Asociaciones de Agricultores de toda la India (FAIFA) dijo el viernes que gobierno La medida para imponer impuestos especiales adicionales a los productos de tabaco perjudicará los ingresos de los agricultores y exacerbará el contrabando en un mercado que ya se enfrenta al comercio ilícito.

El mes pasado, el Ministerio de Finanzas notificó impuestos especiales de 2.050 a 8.500 rupias por cada 1.000 cigarrillos, dependiendo de la longitud, a partir del 1 de febrero, en virtud de las Normas sobre tabaco de mascar, tabaco perfumado Jarda y máquinas empacadoras Gutkha (determinación de capacidad y cobro de derechos) de 2026.

FAIFA, que representa a los productores de Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka y Gujarat, dijo que el aumento de aranceles contradice las garantías del gobierno de una reforma fiscal neutral en cuanto a ingresos.

«Estamos estupefactos al ver que la promesa no se ha cumplido y, en cambio, se ha notificado un fuerte aumento de los impuestos, a costa del sustento de los agricultores», afirmó en un comunicado el presidente de la FAIFA, Murali Babu.

El organismo de agricultores advirtió que los precios minoristas más altos reducir consumo legal de cigarrillos, perjudicando la demanda de tabaco cultivado en el país y potencialmente creando un exceso en el mercado de cultivos.

*DISPARIDAD TRIBUTARIA*

FAIFA también dijo que el régimen fiscal de la India discrimina contra el tabaco Flue-Cured Virginia (FCV) utilizado en los cigarrillos, con impuestos por kilogramo más de 50 veces más altos que los de los «beedis» (cigarrillos hechos a mano populares entre los consumidores de bajos ingresos) y más de 30 veces más altos que los del tabaco de mascar.

El tabaco FCV genera más de 6 rupias en impuestos por dosis en productos terminados, mientras que los beedis y los productos de mascar pagan menos de un paisa por dosis, dijo el grupo.

India se ha convertido en el cuarto mayor país ilícito del mundo. cigarrillo mercado, donde los productos ilegales representan aproximadamente el 26 por ciento del consumo total, según estimaciones de la industria citadas por FAIFA.

La organización advirtió que el aumento de precios impulsado por los impuestos ampliará la brecha entre los productos legales y los de contrabando, socavando los esfuerzos de aplicación de la ley y reduciendo los ingresos del gobierno.

Sector bajo presión

La producción de tabaco FCV se ha mantenido prácticamente estable durante la última década, con cantidades subastadas de 304,21 millones de kg en 2023-24, en comparación con 315,95 millones de kg en 2013-14, según mostraron los datos de FAIFA.

El área de cultivo ha caído de 2,21,385 hectáreas en 2013-14 a 1,22,257 hectáreas en 2020-21, lo que resultó en una pérdida estimada de casi 35 millones de días-hombre de empleo en todo el ecosistema agrícola y de subasta.

El aumento de los costos de los insumos se ha sumado a angustia del granjero. El índice de precios de los fertilizantes del Banco Mundial aumentó un 15 por ciento desde principios de 2025, y los precios del fosfato diamónico aumentaron un 23 por ciento, mientras que los salarios agrícolas notificados aumentaron un 7 por ciento en el año fiscal 2024-25.

FAIFA ha instado al gobierno a revertir los impuestos especiales e implementar derechos neutrales en materia de ingresos que apoyen la agricultura nacional y al mismo tiempo desalenten el contrabando.

