Fahmi Bachmid Llame a Erin Taulany demanda a Andre Taulany con respecto al tesoro

VIVA – El público se sorprendió nuevamente por el caso de divorcio entre Andre Taulanán Con su esposa, Rien Watia Trigina o Erin. El padre de tres hijos fue demandado por su esposa en el Tribunal Religioso de Tigaraksa. La demanda presentada por Erin está relacionada con la propiedad.

«Digo que Andre Taulany solo solicitó una demanda de divorcio para no presentar ninguna demanda. Pero, por el contrario, Andre Taulany fue demandado relacionado con varios activos, incluidos un activo vivo y conjunto, y tantos activos fueron demandados», dijo el abogado de Andre Taulany, Fahmi Bachmid fue citado por el nitnot Youtube.

Los activos demandados por Erin incluyen propiedades móviles e inmuebles pertenecientes al comediante. Comenzando desde el suelo, construyendo a la póliza de seguro. Esta demanda posterior solo fue compartida por Fahmi Bachmid porque quería proporcionar información clara al público sobre los problemas experimentados por su cliente.

«Hay algunos puntos de la demanda que figuran en TI. Land y construido 9, mudando bienes 13, acciones 2, cuenta bancaria 4, póliza de seguro 4, terrenos y edificios establecidos 9, mudanzas de bienes mudanza

Fahmi también mencionó que solo en este momento su partido abrió lo que realmente le sucedió al comediante.

«Esto es muy serio sobre el problema. Andre fue demandado de repente al decirle que compartir muchos activos en su demanda mientras lo leí. Así que así sucedió, si se dice que no hay problema, esto es muy problemático y muy serio sobre el problema», dijo.

Anteriormente, Andre Taulany demandó por divorcio Erin Taulanán al Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA) en abril de 2024. Sin embargo, el panel de jueces rechazó la demanda por divorcios. Andre Taulany luego presentó una apelación sobre la decisión de Pa Tigaraksa ante el Tribunal Superior de Banten el 25 de septiembre de 2024. Sin embargo, el Tribunal Superior Religioso de Banten (PTA) rechazó la apelación propuesta por Andre. El 9 de abril de 2025, Andre Taulany nuevamente solicitó el divorcio contra Erin Taulany.