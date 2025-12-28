Fadnavis inicia Maha Marathon 2025 el último día del Festival Gadchiroli







El ministro principal de Maharashtra (CM), Devendra Fadnavis, asistió el domingo al día de clausura del Festival Gadchiroli y marcó el inicio del Maha Marathon 2025, que contó con la participación de más de 14.000 jóvenes y ciudadanos. El maratón de 21 kilómetros vio una intensa competencia, con Roshan Bodalkar de Chamorshi ganando la categoría masculina y Sakshi Poladwar de Aheri ganando el título femenino. También se llevaron a cabo carreras más cortas de 3 km, 5 km y 10 km, y los ganadores de cada categoría recibieron premios en efectivo, trofeos, medallas y certificados. Para motivar a los participantes de zonas remotas y tribales, Fadnavisjunto con el ministro guardián de Gadchiroli, Ashish Jaiswal, y otros dignatarios, corrieron junto a los participantes en categorías selectas.

El Festival Gadchiroli, de tres días de duración, celebrado en la Facultad de Agricultura del Gobierno, mostró las artes, la cultura y los deportes tribales. Los eventos incluyeron bailes de grupos tribales, la competencia Veer Baburao Shedmake Kabaddi y el torneo de voleibol Birsa Munda. Equipos de regiones remotas y tribales participaron en animadas competencias, y los ganadores recibieron premios en efectivo que oscilaban entre 25.000 y 35.000 rupias, además de trofeos y medallas. Los programas culturales nocturnos incluyeron actuaciones de artistas de renombre como Suresh Wadkar, Bharat Ganeshpure, Hemangi Kavi, Madhuri Pawar y talentos locales.

Durante el evento, Fadnavis también inauguró 32 vehículos de cuatro ruedas para operaciones de patrulla antimaoístas y realizó la ‘bhoomipujan (ceremonia de fundación)’ de una nueva casa de descanso para oficiales superiores en la sede de la policía. También dio a conocer el Policía de Gadchiroli 2026 Calendario de mesa como parte de las celebraciones.

La ruta del maratón atravesó la ciudad, pasó por ITI Chowk, Reliance Petrol Pump, Cargill Chowk, Indira Gandhi Chowk, Trends Mall, Bodhli Chowk y regresó al terreno de zilla Parisad.

Participantes Se les entregaron camisetas, sudaderas con capucha, medallas, certificados y refrigerios. Se organizaron sesiones de zumba y DJ para mantener la moral alta, y el evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube de la policía de Gadchiroli.

El maratón Gadchiroli muestra las habilidades de los jóvenes y celebra la cultura tribal

El festival y el maratón tienen como objetivo proporcionar una plataforma para que los jóvenes de áreas tribales y remotas muestren su talento, preserven la cultura tribal y accedan a oportunidades de desarrollo. El superintendente de policía (SP) Neelotpal, junto con los SP adjuntos, los SP asistentes, los oficiales de subdivisión y otro personal policial, garantizaron la organización fluida y la seguridad de todos los eventos.





Fuente