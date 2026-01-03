Fadnavis comparte la visión del estado para Sangli; dice aeropuerto, desarrollo en lista







Antes de las elecciones del organismo local de Maharashtra, el Ministro Principal Devendra Fadnavis El sábado compartió la visión del estado para la región de Sangli y dijo que un aeropuerto, control de inundaciones y desarrollo estaban en la lista, informó el PTI.

CM Fadnavis dijo que el enfoque de su gobierno hacia el desarrollo urbano es de largo plazo y está orientado al futuro, destinado a construir ciudades modernas y sostenibles.

En un mitin público antes de las elecciones del 15 de enero a la Corporación Municipal Sangli-Miraj-Kupwad, de 88 miembros, CM Fadnavis hizo un llamamiento a los votantes para que den a la alianza liderada por el BJP una mayoría clara para garantizar la continuidad de las obras de desarrollo, según el PTI.

Planes para un sangli moderno y limpio.

El Ministro Principal dijo que el gobierno está comprometido a transformar Sangli en una ciudad limpia y bien mejorada. Anunció que actualmente se está trabajando en el informe de prefactibilidad para un aeropuerto propuesto en Sangli.

Además, CM Fadnavis prometió el desarrollo de una terminal de camiones en Sangli, destinada a aliviar la congestión del tráfico y mejorar la infraestructura logística.

Proyectos culturales para Miraj

Destacando el rico legado musical de Miraj, el Ministro Principal anunció planes para un parque del patrimonio musical y un museo de instrumentos musicales en la ciudad, destinados a preservar y promover su identidad cultural.

Reurbanización de barrios marginales y derechos de propiedad

Fadnavis dijo que el estado gobierno ha decidido regularizar las invasiones, permitiendo a los habitantes de los barrios marginales recibir derechos de propiedad como parte de proyectos de reurbanización. Dijo que la medida proporcionaría seguridad y dignidad a largo plazo a los residentes que viven en asentamientos informales.

Plan de mitigación de inundaciones y desvío de agua

Para abordar las preocupaciones recurrentes sobre las inundaciones, el Ministro Principal dijo que se está planificando un proyecto de desvío de inundaciones para Sangli y Kolhapur. Según la propuesta, el exceso de agua de las inundaciones se desviará a regiones propensas a la sequía del oeste de Maharashtra y Marathwada, lo que ayudará a mitigar las inundaciones y al mismo tiempo abordar la escasez de agua.

Solo el marathi es obligatorio en Maharashtra, ningún otro idioma: CM Fadnavis

Mientras tanto, Fadnavis afirmó el viernes que sólo el marathi es obligatorio en Maharashtra y ningún otro idioma se impondrá.

Sin embargo, hablando en la inauguración del 99º Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan (encuentro literario marathi de toda la India) en Satara, también dijo que estaba mal oponerse a otras lenguas indias mientras se extendía la alfombra roja para lenguas extranjeras como el francés y el español, según el PTI.

El año pasado, el gobierno liderado por el BJP revocó su decisión de introducir el hindi como tercer idioma del primer estándar en las escuelas de Maharashtra tras intensas protestas, y creó un comité para examinar la cuestión.

La compulsión por cuestiones lingüísticas es objeto de amplio debate

La cuestión de la compulsión lingüística está siendo ampliamente debatida, señaló Fadnavis en su discurso.

«Como primer ministro quiero dejar claro que en Maharastrasólo el marathi es obligatorio. Ningún otro idioma es obligatorio. Sin embargo, hubo opiniones divergentes sobre la fórmula en tres idiomas. Los estudiantes tienen la libertad de aprender cualquier idioma indio de su elección. La única cuestión era a partir de qué norma debería introducirse el tercer idioma», dijo, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





