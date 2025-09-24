Fadli Zon llama el discurso de Prabowo en las Naciones Unidas que la evidencia indonesia no es pasiva, también determina la dirección del mundo

Yakarta, Viva – Ministro de cultura República de Indonesia, Zona fadliexpresar plena apreciación y confirma que discurso Presidente Prabowo Subianto En la 80ª sesión de la Asamblea General PBB En Nueva York, el martes 23 de septiembre de 2025, Night ha colocado a Indonesia en una posición importante en el escenario mundial.

El discurso se hizo eco del mandato de la Constitución para crear paz y eliminación del colonialismo en la tierra. La voz de Indonesia se calcula cada vez más. Según él, el discurso mostró las dimensiones de la historia, los valores y las identidades culturales de la nación que con gran orgullo se llevó al foro más grande del mundo.

«Como se enfatiza en nuestra Constitución, el Artículo 32 de la Constitución de 1945, el párrafo 1, el Estado está obligado a avanzar en la cultura nacional indonesia en el medio de la civilización mundial. El discurso del presidente ante la Asamblea General de la ONU muestra cómo la cultura indonesia se ha convertido en una fuerza moral y de civilización, que es relevante para responder a los desafíos globales mientras fortalece la posición de la nación en los ojos del mundo», dijo el ministro de educación y cultura.

El presidente Prabowo Subianto pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU, martes (23/09)

Frente a los jefes de estado, continúa Menbud, el presidente

Prabowo Transmitir con la confianza de que se requiere que el mundo actual elija la historia correcta, especialmente relacionada con el apoyo a la lucha palestina.

«El Presidente enfatizó que el apoyo y el reconocimiento del estado palestino es el paso correcto en la historia correcta. La historia continuará registrando, ya sea que permitamos que la injusticia tenga lugar o asuma para mantener la dignidad de la humanidad. Este es un mensaje de civilización que es la dirección de las generaciones futuras», dijo Fadli.

Rechazar la doctrina del poder

Fadli también destacó el discurso del presidente que recordó el reflejo del viaje indonesio en el colonialismo, la opresión y la larga lucha hacia la independencia.

«El Presidente enfatiza cómo conocemos el significado del sufrimiento, el significado de la vida en el apartheid, el significado de ser incautado de la justicia. De esa experiencia, Indonesia aprende que la solidaridad global es la clave. No solo se trata de Indonesia, sino de la humanidad universalmente», explicó Fadli.

Consideró la cita del presidente de ‘Tucídides, los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben «, como una advertencia de que un orden mundial justo debe rechazar la doctrina del poder solo». Indonesia confirma que la verdad debe seguir siendo cierta, no la fuerte que determina la verdad. Ese es el principio histórico que guía la dirección de la civilización «, agregó.

En su discurso, el Presidente también enfatizó que Indonesia había alcanzado la autosuficiencia del arroz y estaba listo para ayudar al mundo a través de las exportaciones de alimentos y los programas mundiales de seguridad alimentaria. Menbud tasa Esto no es solo el logro económico, sino también los logros culturales.

«Indonesia tiene una larga tradición agraria. Desde campos de arroz, campos, hasta jardines comunitarios, la comida es parte de nuestra identidad cultural. Junto con la comunidad, el Ministerio de la Cultura preserva activamente los alimentos locales a través de la recolección de datos en varias regiones, especialmente en las comunidades indígenas, el conocimiento hereditario, las variedades locales de alimentos locales y las prácticas culturales y las prácticas culturales en la tierra de la gestión de la tierra, que debe ser una legacamente protegida,» FAYLI.

Hizo hincapié en que la protección local de alimentos significa preservar la identidad, fortalecer la soberanía y preparar el futuro. «La seguridad alimentaria construida por Indonesia es una resiliencia arraigada en la cultura. Esta es una contribución de la cultura y la ciencia que proviene de la experiencia histórica de nuestra nación al mundo, combinando tradiciones e innovaciones para responder a la crisis alimentaria y al clima global», agregó.

Fadli afirmó que el Ministerio de Cultura continuará apoyando la visión del presidente al expandir la diplomacia cultural indonesia en el mundo internacional. «El discurso del presidente en las Naciones Unidas confirma que Indonesia no es solo un país en desarrollo que participa pasivamente, sino una nación con un legado de grandes civilizaciones que están listas para ayudar a determinar la dirección. La diplomacia cultural será uno de los principales instrumentos para llevar este mensaje al mundo», dijo.

Menbud cerró su declaración enfatizando que el discurso del presidente Prabowo fue un llamado histórico para que los líderes mundiales se desempeñen con sabiduría, humildad y visión de la civilización.

«Desde el podio de la ONU, la voz de Indonesia resonó como una conciencia global. La historia registrará este discurso como un marcador de que Indonesia se mantiene alta de la humanidad, la lucha por la civilización y el mantenimiento del futuro del mundo», concluyó el Ministro de Educación y Cultura.