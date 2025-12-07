Fadillah Arbi Aditama sube al podio aunque sus compañeros no lograron ganar en ARRC 2025

Jacarta – Diferencias en los resultados de las carreras por equipos. Astra Equipo Honda Racing (TRHA) le ocurrió a los dos conductores, a saber, Mohammad Adenanta Putra y Fadillah Arby Aditama.

Lea también: El piloto de Astra Honda gana Asia tres veces seguidas después de encabezar la competencia en ARRC 2025



Se sabe que ambos competirán en la Carrera 2 del Campeonato Asiático de Carreras en Ruta 2025, también conocido como ARRC 2025que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Chang, Buriram, Tailandia, el domingo 7 de diciembre de 2025.

El objetivo de AHRT es ganar títulos campeón en dos clases por primera vez en ARRC 2025, casi se convirtió en una realidad cuando Arbi Aditama ganó la clase Asia Production 250 (AP250) el sábado 6 de diciembre de 2025 por la tarde.

Lea también: Consulte la actualización de notas de clasificación provisional del ARRC 2025 en la serie SS600





Corredor AHRT en ARRC Sepang 2025.

Arbi parecía estar compitiendo bien en la segunda carrera, hasta que consiguió terminar en tercera posición y tener derecho al podio. Cuando fue recibido por el equipo de medios de VIVA, Arbi también agradeció el apoyo brindado por varias partes hasta las dos últimas rondas de la carrera.

Lea también: Fadillah Arbi sube con éxito al podio AP250 en ARRC 2025, el corredor tailandés encabeza la posición



«Estoy disfrutando la carrera 2 de forma más agradable y sin preocupaciones porque el título estaba asegurado ayer», dijo Arbi en el Chang International Ciruit, Buriram, Tailandia, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Admitió que tras la salida todo salió bien, pero en la última curva admitió que cometió un pequeño error porque forzó una caída pero no en la trazada que debía.



Corredor de AHRT en el evento final de ARRC 2025, Fadillah Arbi Aditama Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Al final, lo mantuve seguro para que no se cayera y terminé en tercer lugar», dijo.

Sin embargo, los logros de Arbi no pueden ser igualados por los de su compañero de equipo, Mohammad Adenanta Putra. Aunque tuvo la oportunidad de asegurarse el título en la categoría Supersport 600 (SS600), el corredor nacido en Ngawi tuvo mala suerte.

La lucha de Adenanta, que partía desde la 7ª posición, por ganar la carrera merece un visto bueno. Después de trabajar duro durante 11 vueltas, se hizo con el liderato en la última vuelta. Pero, lamentablemente, Adenanta cayó en la curva 6 y tuvo que ceder el título del campeonato a Kasma Daniel Kasmayudin.



El corredor del Astra Honda Racing Team (AHRT) en la final del ARRC 2025, Mohammad Adenanta Pu Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Fue una carrera muy dramática y emotiva para mí. La batalla fue muy reñida, varias veces tuve que experimentar una presión que no esperaba. Pero me mantuve concentrado en seguir mejorando mi posición», dijo Adenanta.

«Hasta entonces, en la última vuelta, pude liderar la carrera, pero me caí y tuve que perder el título del campeonato que tenía ante mis ojos. Así son las carreras. Cualquier cosa puede pasar. Lo siento a todos los aficionados a las carreras de Indonesia porque no hemos logrado llevar el título del campeonato SS600 a nuestra patria», dijo.