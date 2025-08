Facturas sin prisa por enfrentar la «decisión contractual más importante» de 2025

En el draft de la NFL 2022, los buffalo bills usó su selección de segunda rondaNo. 63 en general, para seleccionar el corredor de Georgia James Cook – La primera vez que los Bills tomaron un corredor tan alto como la segunda ronda desde 2010 cuando eligieron Clemson Back CJ juega en la primera ronda.

Ahora, los proyectos de ley y el gerente general Brandon Beane enfrentan lo que un analista llama la «decisión del contrato más importante» que tomarán en 2025, con Cook’s cuatro años y $ 5.8 millones El acuerdo de novato llegó a su fin después de esta temporada.

Cook estuvo a la altura de las expectativas de selección de draft altas

Claramente, con su alta selección de draft, Buffalo tenía altas expectativas para Cook, el hermano menor de Dallas Cowboys y los ex Vikings de Minnesota Correr Dalvin Cook.

Al salir de un campeonato nacional de Bulldogs, el hermano cocinero más joven fue considerado como «una pieza faltante» que hizo que la ofensiva de los Bills «sea mucho más aterradora una propuesta para que contengan las defensas opuestas», según un NFL.com Informe de exploración.

Cook no decepcionó, aunque no comenzó en su año de novato, sirviendo como un copia de seguridad de Singletary titular Devin.

Dos selecciones directas de Pro Bowl

Pero después de que Singletary partiera como un agente libre para los tejanos de Houston Después de esa temporada, Cook tuvo la oportunidad de asumir el papel de corredor número 1 y él entregó. Sus 1.122 yardas en 237 acarreos le ganó su primer puesto en el Pro Bowl.

En 2024, Cook mantuvo el ritmo, liderando la NFL en touchdowns por tierra (empatado con otros dos corredores) con 16.

Al llegar a 2025, sin embargo, Cook ha dejado en claro que quiere que su contrato en Buffalo se extienda, con un aumento sustancial. Para hacer su punto, cocinar omitió el voluntario del equipo OTA práctica en abril, aunque presentó un minicampamento obligatorio al mes siguiente, y está presente para el campamento de entrenamiento de Bills actualmente en curso.

Según los informes, Cook quiere $ 15 millones por año

Sin embargo, Cook ha indicado que puede ser Buscando un acuerdo de $ 15 millones por añoSegún un informe a principios de este año por el Rochester Democrat and Chronicle.

Si lo entiende, el joven de 25 años saltaría del 46º corredor pagado más alto en la NFL al tercero más alto, solo detrás de Saquon Barkley del Filadelfia Eagles a $ 20.6 millonesy Christian McCaffrey de los San Francisco 49ers a $ 19 millones.

Derrick Henry de los Baltimore Ravens gana un promedio de $ 15 millones por año.

Según el analista de la NFL Moton cansado o Informe de gradasSi satisfacer las demandas contractuales de Cook será la «decisión del contrato más importante» que los proyectos de ley hará para 2025.

Pero no parecen tener una gran prisa por actuar en consecuencia.

El analista ve a Cook desaparecido en 2026

«No nos veo haciendo algo pronto» Beane dijo a los periodistas poco antes El draft de 2025, según lo citado por Matthew Bové de WKBW TV. «El hecho de que no hagamos algo este año no significa que no podamos hacer algo antes de que él sea un agente libre».

«Cook está entrando en un año de contrato, por lo que las facturas podrían abrirle la chequera en los próximos meses si está en camino de una tercera campaña consecutiva de Pro Bowl», escribió Moton.

Parece haber pesimismo en Buffalo en cuanto a si los proyectos de ley podrán mantener a la cocinera fuera de la agencia libre. De hecho, sal maiorana de la Demócrata y crónica Recientemente predicho Ese cocinero no estaría en la lista de Bills Después de esta temporada.