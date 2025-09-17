Factory Mandiri Chery en Indonesia, la antigua promesa que se espera por su comprensión

Banten, Viva – La industria automotriz nacional es nuevamente un imán para la inversión de los productores mundiales. Uno de ellos vino de CheryMarca china que en los últimos años expande agresivamente la red de productos y servicios en Indonesia.

Después de conectar la base a través de una serie de SUV y vehículos de electrificación, Chery enfatizó su compromiso de fortalecer la base de producción local.

El director de ventas de Pt Chery Sales Indonesia (CSI), Budi Darmawan, dijo que el plan de desarrollo fábrica Mandiri en el país todavía está de acuerdo con el camino.

«Actualmente también estamos explorando las posibilidades, y solo esperamos la actualización de noticias sobre el plan de construcción de fábrica. Pero hasta ahora el progreso sigue siendo en camino Porque nos comprometemos a seguir corriendo «, dijo recientemente.

Según Budi, la construcción de instalaciones de producción local es un paso importante en la estrategia a largo plazo de Chery. Además de fortalecer la competitividad, la presencia de fábricas en Indonesia abrirá oportunidades para el empleo y aumentará las contribuciones a los ecosistemas automotrices nacionales.

«Lo que es importante para nosotros es apoyar a los trabajadores locales. Actualmente con instalaciones confiables han absorbido una cantidad significativa de trabajo, y esto es lo principal para nosotros», dijo Budi.

Aun así, reconoció que la decisión de establecer una fábrica requiere una consideración cuidadosa. Durante este tiempo, Chery aún depende de la cooperación con instalaciones de ensamblaje confiables como socio de producción.

La instalación se considera bastante calificada para apoyar la demanda del mercado, mientras espera el momento adecuado para realizar una fábrica independiente.

Budi afirmó que este plan también está en línea con la visión de Chery de hacer de Indonesia la base de producción del volante correcto para el mercado regional. Por lo tanto, la presencia de la fábrica no es solo para satisfacer la demanda interna, sino que también respalda el potencial de exportación.

«La fábrica independiente para Chery es una necesidad. Pero también tenemos que contar cuidadosamente más el menos. Lo que está claro, nuestro compromiso no ha cambiado, simplemente ajustando el impulso correcto», dijo.

El movimiento de Chery al mismo tiempo confirma la posición de Indonesia como un mercado estratégico en la región. Se espera que la presencia de la fábrica fortalezca la cadena de suministro y aumente las oportunidades para la transferencia de tecnología, especialmente en el segmento y electricidad de vehículos híbridos en desarrollo.