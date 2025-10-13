Factores que provocaron la derrota de la selección de Indonesia contra Irak en las eliminatorias para el Mundial: ¡la estrategia de Kluivert está en el punto de mira!

VIVA – Selección Nacional de Indonesia Tuvo que enterrar las esperanzas de clasificarse para el Mundial de 2026 tras perder 0-1 ante Irak en la continuación de la Clasificación de la Zona Asiática, el domingo 12 de octubre de 2025 en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

En medio de un intenso escrutinio público y mediático, muchos partidos revisaron las raíces fracaso Garuda no es sólo un mal resultado, sino también una serie factor condiciones técnicas, mentales y no técnicas.

Duelo entre selecciones Indonesia vs Irak Foto : Instagram @timnasindonesia

Resumidas por VIVA el lunes 13 de octubre de 2025, aquí están las principales causas de la derrota de la selección de Indonesia contra Irak en Clasificación para la Copa del Mundo 2026, por uno estrategia Patricio Kluivert ¡sé el centro de atención!

1. La estrategia del entrenador Patrick Kluivert

La primera atención se centró en las decisiones tácticas de Patrick Kluivert. Aunque insistió en que el equipo jugara ofensivamente, la estrategia 4-2-3-1 que mantuvo se consideró inapropiada cuando Irak cerró espacios en el medio campo. Las sustituciones realizadas se consideraron demasiado tardías y tuvieron poco impacto.

2. Metas de primera línea «secas»

Aunque Indonesia creó muchas oportunidades, la primera línea no pudo aprovecharlas. Delanteros como Mauro Zijlstra y sus colegas no son lo suficientemente precisos en el último tercio del campo. Debido a esto, las valiosas oportunidades que se presentaron no lograron convertirse en goles.

3. Errores individuales en la zaga

La única derrota de Irak se debió a un error garrafal de un defensor indonesio. Uno de los defensas perdió el control del balón, lo que permitió a Zidane Iqbal disparar con fuerza desde fuera del área que el portero no pudo detener. Un pequeño error ante un eficiente equipo contrario tuvo consecuencias fatales

4. Fatiga y corto tiempo de recuperación

Después de la derrota ante Arabia Saudita unos días antes, Indonesia tuvo muy poco tiempo para recuperarse y prepararse. Los jugadores parecieron empezar a perder resistencia en la segunda mitad. El cansancio, los viajes largos y la falta de tiempo de descanso son verdaderos obstáculos.

5. Decisión del árbitro controvertida

El momento en que el árbitro rechazó la mano amiga de Jay Idzes después del partido entre la selección de Indonesia e Irak

Varias decisiones del árbitro chino Ma Ning han generado críticas. Los internautas y observadores dijeron que las infracciones en el área de penalización contra jugadores indonesios en el tiempo de descuento no estaban sujetas a sanciones. Además, la tarjeta roja recibida por un jugador indonesio tras una protesta fue considerada muy controvertida.

Esta estrecha derrota marcó el final de los pasos de Indonesia en la ronda de clasificación avanzada. Sin embargo, esta derrota también se convirtió en un impulso para una evaluación integral: desde la estrategia del entrenador, la selección del esquema, la profundidad del equipo hasta la mentalidad competitiva.