Factores que causan que la isla de Java experimente hundimiento del terreno, industria masiva y exploración excesiva de aguas subterráneas

Bandung, VIVA – Agencia Geológica señaló varias ciudades importantes de la isla Java experiencia rechazar rostro tierra A un ritmo de más de cinco centímetros por año, ocurre no sólo en la costa sino también en las tierras altas como Bandung.

Lea también: Se están redactando nuevamente las normas gubernamentales que regulan si la policía puede desempeñar cargos civiles, publicadas a finales de enero de 2026.



El jefe del Centro de Aguas Subterráneas y Geología Ambiental (PATGTL) de la Agencia Geológica, Agus Cahyono Adi, dijo que la ciudad de Bandung y en mayor medida el área del Gran Bandung experimentaron hundimientos de tierra de más de cinco centímetros por año debido a diversos factores.

En primer lugar, dijo Agus, el factor es la industria masiva, pero también hay razones para el suelo blando y los sedimentos jóvenes o las condiciones geológicas, luego la urbanización masiva, la carga de construcción y la exploración excesiva de aguas subterráneas.

Lea también: ¡Hechos horribles! Varias grandes ciudades de Java experimentan hundimientos del suelo de más de 5 cm por año



«El hundimiento de la tierra es multifactorial. El área de Bandung se formó a partir de un antiguo lago, por lo que los depósitos de sedimentos son relativamente más inestables que las áreas formadas por coágulos de lava más fuertes», dijo.

Agus explicó que no todos los factores que provocan el hundimiento del terreno se pueden superar, especialmente los relacionados con la geología.

Lea también: Los residentes de Badung Bali mayores de 75 años reciben un ‘regalo’ de 3 millones de IDR



Sin embargo, hay factores que se pueden superar para minimizar el hundimiento del terreno, concretamente detener el uso de aguas subterráneas.

«Los factores naturales no se pueden (controlar), lo que se puede controlar es reducir el uso de aguas subterráneas», afirmó.

Además de Bandung, otras zonas que experimentaron un hundimiento del terreno de más de cinco centímetros fueron el norte de Yakarta, Semarang (Genuk, Tanjung Mas y Kaligawe), luego Sayung en Demak, la costa de Pekalongan y Surabaya al este y al norte.

La jefa interina de la Agencia Geológica, Lana Saria, en su declaración también dijo que los factores que causaron el hundimiento del terreno fueron las condiciones geológicas, es decir, los sedimentos jóvenes y el suelo blando. Lo que entonces empeora las cosas es la explotación excesiva de las aguas subterráneas, las cargas de construcción y la urbanización masiva.

Cuando se combina con el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, el hundimiento de la tierra resultante tiene el potencial de crear un riesgo de inundaciones permanentes y maremotos. Otros impactos son daños a infraestructuras y edificios, así como una disminución de la calidad de vida y del medio ambiente relacionada con problemas de salud y saneamiento.