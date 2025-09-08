Facción Nasdem sobre PAW Ahmad Sahroni y Nafa Urbach

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión II RPD Facción del partido RI Nasdem Rifqinizamy karsayuda habló relacionado Ahmad Sahroni Y Nafa Urbach que no ha sido reemplazado entre el tiempo (pata).

Paw es el proceso de reemplazar a los miembros del DPR que murieron, renunciaron o desestimaron por alguna razón.

Rifqi dijo que la decisión de Paw no era su autoridad, por lo que debía ser pedido al Secretario General (Secretario General) y el Vicepresidente (Waketum) del Partido Nasdem.

«Eso preguntó al Secretario General y Waketum. Soy el Korwil (Coordinador Regional) de Kalimantan», dijo Rifqi en el Edificio del Parlamento, Central Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

El miembro del DPR Nafa Urbach se disculpó

El vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad explicó que los cinco miembros del DPR que habían sido desactivados serían procesados ​​en la parte interna para someterse a sesiones éticas.

«Que en ayer la acción preventiva tomada era desactivar mientras se procesaba en el tribunal del partido, porque la desactivación aún no era profunda con el proceso», dijo Dasco en el Edificio del Parlamento, Central Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Sin embargo, dijo que el tribunal honorario de la Cámara de Representantes (MKD) del Parlamento indonesio continuaría coordinando con los partidos políticos de las cinco personas relacionadas con el proceso legal.

«Veremos los resultados de la sesión de ética, más tarde para que el tribunal honorario del consejo y el tribunal del partido coordenen. El mecanismo se ha regulado de acuerdo con las reglas existentes», explicó Dasco.

Reportado anteriormente, la facción del Partido Nasdem desactivó oficialmente a Ahmad Sahroni y Nafa Urbach como miembros del DPR 2024-2029.

Esto siguió las palabras de Sahroni y Nafa, que se consideraron inapropiadas al abordar las críticas al público con respecto a los salarios y asignaciones de los miembros del Parlamento.

Ambas decisiones no activas se presentaron oficialmente a través de la Circular DPP del Partido Nasdem el domingo 1 de septiembre. La carta fue firmada por el presidente del partido Nasdem Surya Paloh.

Poco después del anuncio de Nasdem, el mismo día, el Partido Nacional del Mandato (PAN) también emitió una circular relacionada con la notificación de la desactivación de Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) y Uya Kuya del Parlamento.

Luego, seguido de la decisión del partido Golkar de desactivar al vicepresidente del parlamento indonesio, Kadir de la DPR.

TVONENEWS/SYIFA AULIA