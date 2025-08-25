Faby Marcelia e Ichal Muhammad supuestamente se casaron con Siri, un video del consentimiento otorgó una escena fugas haciendo una escena

Yakarta, Viva – El mundo del entretenimiento del país está nuevamente sorprendido con noticias impactantes. Pesinetrón Faby Marcelia y actor Ichal Muhammad Según se informa, haber estado casado Siri.

Leer también: ¿Desmontó la identidad de la futura esposa de Kim Jong Kook, el CEO de la compañía de Los Ángeles?



Este problema sobresale después de un breve video muestra el momento sagrado extendido ampliamente en varias plataformas de redes sociales. Sin un anuncio oficial o señales anteriores, el público fue tratado repentinamente para mostrar que mostraron los segundos del consentimiento de la pareja. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En el video viral, Ichal Muhammad fue visto sentado en silencio frente a un hombre que se creía que era un tutor matrimonial. Con ropa simple, parecía estrechar solemnemente la mano del Guardian, un gesto que es idéntico a la procesión del contrato de matrimonio.

Leer también: Había comprado una casa de lujo antes de anunciar una boda, Kim Jong Kook habló



Después del consentimiento otorgado, Ichal levantó su mano, rezando llena de solemne. Mientras tanto, por otro lado, Faby Marcelia no pudo ocultar su felicidad. Su dulce sonrisa continuó rompiéndose, especialmente cuando la gente presente llegó y felicitó.

Leer también: Kim Jong Kook anuncia el matrimonio, ¡su futura esposa tiene curiosidad!



«¿Faby Marcelia está casado?» Escriba el título en el video cargado en la cuenta Tiktok @RafaelPage00, citado el lunes 25 de agosto de 2025.

Aunque la grabación no reveló cuándo y dónde tuvo lugar el matrimonio, para el público el video fue suficiente para ser una fuerte evidencia de que los dos ahora estaban legalmente obligados en una relación matrimonial.

La reacción del artista al debate de los internautas

Esta noticia no es solo un tema de conversación en las redes sociales, sino también en la pantalla. En el evento Rumpi guiado por Feni Rose el domingo 24 de agosto de 2025, el video fue discutido con la estrella invitada Billy Syahputra. Ambos se sorprendieron al ver circular los remolques.

Billy, que conocía a Ichal de cerca, incluso inmediatamente intentó llamar a su mejor amigo. Pero sus esfuerzos fallaron porque el número de teléfono de Ichal no fue almacenado.

En el ciberespacio, miles de comentarios también inundaron cargas relacionadas con el video. Surgió el debate, especialmente sobre la decisión. Casado Siri.

«¿Por qué debería casarme con Siri Feb?» dijeron internautas.

«El matrimonio de Siri es solo una ventaja para el hombre», dijo otro.

No solo eso, los ciudadanos también estaban sorprendidos por los nuevos hechos sobre el estado de Ichal. Muchos cuestionaron si seguía siendo el estado del esposo de Dafina Jamasir.

«¿No hay una esposa?» preguntó un ciudadano confundido.

La pregunta fue respondida de inmediato por otro internautas: «Solo se divorció hace 5 meses. Sabes que puede ser tan rápido».

El público todavía está esperando aclaraciones

Hasta ahora, tanto Faby Marcelia como Ichal Muhammad no han dado confirmación oficial sobre la noticia de su matrimonio Siri. El público todavía se pregunta si la pareja abrirá sus voces inmediatamente o elegirá permanecer en silencio en el fuerte centro de atención.