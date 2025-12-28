Fabricantes de híbridos antiflujo, consejos para evitar la somnolencia y caleidoscopio de motocicletas 2025

Jacarta – Cerrando la última semana de diciembre, lectores VIVA Automotriz el sábado 27 de diciembre de 2025, destacando tres temas que reflejan la dirección de la industria, así como la seguridad en la conducción. Partiendo de la actitud audaz de un fabricante que no sigue las tendencias actuales. híbridoimportantes consejos para evitar accidentes por somnolencia en la carretera, y un flashback a la tentación de los patinetes híbridos y las motos eléctricas a lo largo de 2025. Aquí tenéis el resumen.

Lea también: Hay algo nuevo en este auto Honda Civic



1. Aunque muchos apuestan por lo seguro con los híbridos, este fabricante confía en no querer dejarse llevar

Lea también: Caleidoscopio 2025: una fila de marcas de automóviles nuevos que prueban fortuna en Indonesia



En medio de la tendencia cada vez más masiva de los vehículos híbridos, hay fabricantes que eligen un camino diferente. Confían en mantener su propia estrategia sin dejarse llevar, aunque el mercado avanza rápidamente hacia la electrificación. ¿Quién es el fabricante en cuestión y cuál es el motivo de esta decisión tan audaz? Leer más.

2. No culpes al destino, aquí te explicamos cómo evitar accidentes en la carretera porque tienes sueño

Lea también: Caleidoscopio de torneos de deportes electrónicos en 2025: campeones, escándalos y momentos épicos





Ilustración de tener sueño mientras conduce

La somnolencia al conducir sigue siendo una de las causas de accidentes que a menudo se subestima. De hecho, existen varias formas sencillas que los conductores pueden seguir para mantenerse concentrados y seguros mientras viajan. ¿Qué medidas son efectivas para prevenir accidentes por fatiga? Leer más.

3. caleidoscopio 2025: La tentación de los scooters híbridos a las motos eléctricas

El año 2025 estará lleno de diversas innovaciones en el segmento de las dos ruedas, desde la presencia de scooters híbridos hasta motos eléctricas cada vez más diversas. Esta tendencia muestra cambios en las preferencias de los consumidores, así como la dirección futura de la industria. ¿Qué momentos te han llamado más la atención este año? Leer más.