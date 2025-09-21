Fabricante de Ducati Alex Márquez, el momento más mensual Marc Márquez





Yakarta, Viva – El mundo automotriz siempre presenta noticias interesantes que llaman la atención de los amantes de la motocicleta y los automóviles. Desde la etapa de carreras de MotoGP hasta el evento de modificación, la última noticia es la atención del lector. Aquí están los tres artículos más populares en Viva Automotive El sábado 20 de septiembre de 2025:

Alex Márquez ciertamente se ha unido al equipo de fabricantes de Ducati para la temporada 2026 MotoGP. Este es un gran momento en su carrera, después de pasar por varias temporadas a nivel de equipo satelital. Se espera que los arreglos técnicos y el soporte del equipo del fabricante proporcionen el máximo rendimiento para Alex. Leer más.

2. Marc Márquez Las predicciones de momento más difíciles que debe enfrentar en MotoGP

Marc Márquez se abrió sobre los desafíos que enfrentaría en la próxima temporada. Proyecta que hay ciertas fases o pistas que serán muy pesadas tanto física como mentalmente. La preparación y la estrategia son la clave para que pueda superar los momentos más difíciles. Leer más.

3. Después de los dos años de vacío, el evento de modificación de Maxi Yamaha vive nuevamente

El evento de modificación para el scooter Yamaha Maxi se celebró nuevamente después de dos años de vacío. Los amantes de la modificación entusiasta dan la bienvenida al regreso de la competencia, que es un lugar para la creatividad. La esperanza, este evento puede ser un desencadenante para el estiramiento de la industria local del mercado de accesorios. Leer más.

