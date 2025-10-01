Fábrica de dinero falso del sindicato cerebral en Uin Makassar sentenciado a 5 años de prisión

Gowa, vivo – Acusado Tanto como el cerebro de hacer y circular dinero falsificado El panel de jueces del Tribunal de Distrito de Gowa, South Sulawesi, sentenció a 5 años de prisión.

«Mejoró el crimen al acusado Annar Salahuddin Sampetoding con una sentencia de prisión de cinco años y una multa de 300 millones de rp. La disposición, si no se pagó la multa, fue reemplazada por el encarcelamiento durante tres meses», dijo el presidente del Panel de Jueces Dyan Martha Budhinugraeny en el Tribunal de Distrito de Goowa el miércoles.

En la audiencia de lectura del veredicto, la asamblea declaró que Annar Sampetoding fue probado culpable de ser una parte que capitalizó la compra de materias primas para ganar dinero falsificado producido en una de las habitaciones de la Biblioteca del Campus Uin Alauddin Makassar en Samata, Regencia Gowa.

Impresión haciendo ganar dinero falso en Uin Makassar

Además, Annar también ordenó a Syahruna que ganara dinero falsificado con la capital otorgada. A partir de las acciones del acusado, violando el Artículo 37 Párrafo 2 de la ley número 7 de 2011 sobre la moneda, Juncto Artículo 55 Párrafo 1 del 1 ° del Código Penal.

«Por lo tanto, el acusado Annar Salahuddin Sampetoding ha demostrado ser legal y convincentemente culpable de cometer un delito penal para comprar materias primas utilizadas o destinadas a hacer rupias falsas como la acusación del subsidair público», dijo Hakim Dyah.

Si bien la consideración en la decisión, se consideraron que las acciones del acusado eran capaces de causar los problemas económicos del país. Y es oneroso, el acusado no reconoció sus acciones. Para las cosas que son aliviantes, el acusado es anciano.

Además, el panel de jueces también considera cosas que alivian al acusado porque nunca han sido castigados y aún no han disfrutado los beneficios de la producción de ganar dinero falsificado.

Entregar Bandas

Basado en el veredicto, el acusado Annar Salahuddin Sampetoding expresó su apelación para el veredicto, y al decir que era inocente en el caso.

«Declaramos una apelación», dijo Annar al Panel de Jueces después de que se leyó el proceso de decisión.

Mientras que el fiscal (fiscal) del fiscal de distrito de Sungguminasa, Gowa Arya Perkasa Utama, también expresó la apelación en el caso, dadas las demandas presentadas más bajas que el veredicto del Panel de Jueces.

Respondiendo al veredicto, el jefe de la Sección de Información y Legal (Kasi Penkum) de la Oficina del Fiscal South Sulawesi High, Soetarmi que la actitud entre veredicto con las demandas presentadas.

Teniendo en cuenta que el fiscal del fiscal Gowa ha exigido que el acusado se ante de inclinar con una sentencia de prisión de 8 años y una multa de Rp 100,000,000 por 1 año de prisión.

La sentencia de cinco años transmitida por el panel de jueces, dijo, se consideraba demasiado ligera y no reflejaba justicia para las acciones del acusado que amenazaba la estabilidad de la moneda estatal.

«Por lo tanto, el fiscal del fiscal de Gowa ha declarado una apelación para realizar esta decisión en un nivel superior», dijo Soetarmi.

En este caso, había 15 acusados ​​para formar parte del sindicato de ganar y circular dinero falsificado. Este caso también involucró al jefe de la Biblioteca del Campus de Uin Alauddin Makassar, ASN, Honorary, Empleados del Banco, Chefs, Emprendedores y Políticos. (Hormiga)