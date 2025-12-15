Fábrica de BYD en RI, versión china de Ford Bronco y financiación de vehículos

Jacarta – A mediados de diciembre, atención lectores. VIVA Automotriz se centró en tres temas importantes que reflejan la dirección futura de la industria automotriz. A partir de la aceleración de la inversión en coches eléctricos en Indonesia, cambios drásticos en el legendario SUV Vado para el mercado chino, a soluciones digitales que facilitan cada vez más el acceso financiación vehículo. Aquí está el resumen.

1. BYD Acelerar la construcción de fábricas en RI y la producción de automóviles eléctricos es solo cuestión de tiempo

El fabricante chino de coches eléctricos BYD sigue acelerando la construcción de sus instalaciones de producción en Indonesia. Este paso indica la disposición de BYD para iniciar la producción local en un futuro próximo y fortalecer su posición en el mercado nacional. ¿Qué impacto tendrá la presencia de esta fábrica en la industria automotriz y el ecosistema de vehículos eléctricos del país? Leer más.

2. El legendario SUV de Ford ha cambiado por completo: Bronco se fabrica en versión china

Ford realizó importantes cambios en la Bronco al presentar una versión especial para el mercado chino. Esta transformación hace que el mítico SUV parezca diferente, tanto en diseño como en carácter, adaptado a los gustos locales. ¿Hasta dónde han llegado los cambios y afectará esta versión la imagen del Bronco a nivel global? Leer más.

3. Las soluciones digitales fomentan el fácil acceso a la financiación de vehículos

SEVA en GIIAS Semarang 2025

La digitalización en el sector de la automoción se hace sentir cada vez más con la presencia de soluciones de financiación de base tecnológica. Ahora se dice que el proceso de solicitud de crédito es más rápido, más transparente y de más fácil acceso para los consumidores. ¿Cómo están cambiando estas soluciones digitales la forma en que las personas compran vehículos y cuáles son los mayores beneficios? Leer más.