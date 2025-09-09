Fabio Quartararo se desempeña fuerte en Barcelona MotoGP

VIVA – Fabio Quartararo Impactante Motogp Catalunya 2025. Después Yamaha Dificultad para competir por esta temporada, el corredor francés pudo mostrar uno performar el mejor. Quartarararo terminó segundo en la carrera de sprint y el quinto en carreras Principal.

Este resultado está en el centro de atención, no solo por sus logros, sino también porque el propio Yamaha afirmó no entender exactamente las razones detrás de la mejora del rendimiento.



Fabio Quartararo en British MotoGP 2025

Carreras sólidas tempranas

Quartararo comenzó el fin de semana con un brillante resultado de calificación, ocupando la segunda posición de inicio. Esto se ha convertido en una señal positiva, considerando que en algunas series anteriores a menudo está atrapado en la fila central.

En carrera de sprintPudo mantener una velocidad constante y terminar en el segundo lugar, su mejor logro durante toda la temporada.

En la carrera principal, Quartararo nuevamente parecía estable. De hecho, no pudo mantener la posición frontal debido al factor del neumático, pero logró mantener el ritmo hasta que finalmente completó la carrera en quinto. Los puntos logrados son muy significativos para Yamaha que luchan fuera del tablero intermedio de la clasificación del constructor.

Yamaha no sabe por qué la moto es repentinamente mejor

El éxito de Quartararo en realidad plantea un gran signo de interrogación. Yamaha honestamente afirmó no tener una respuesta clara por qué el rendimiento YZR-M1 repentinamente competitivo en Catalunya.

Por lo general, sus motos tienen dificultades para agarrar desde la vuelta inicial, lo que hace que Quartararo sea a menudo frustrado. Pero esta vez, la motocicleta funciona mucho mejor sin grandes cambios técnicos.

«En realidad, no sabemos exactamente por qué porque ayer luchamos por el podio, hoy terminamos 14 segundos», dijo Quartararo, dijo Viva de Chocar Martes 9 de diciembre de 2025.

Esta declaración confirma que este éxito podría deberse más a la condición de la pista o al factor climático, no al resultado de soluciones técnicas permanentes.

La gestión de neumáticos se convierte en un arma

Aunque Yamaha está confundido, Quartararo todavía muestra su calidad como un corredor experimentado. En la carrera principal, eligió una estrategia cuidadosa al manejar los neumáticos con cuidado.

Quartararo no se obliga a adherirse al podio, sino mantener el neumático duradero para que pueda mantener la velocidad estable hasta la última vuelta.

Esta estrategia ha demostrado ser efectiva. Mientras que varios otros corredores experimentaron una disminución en el rendimiento al final de la carrera, Quartararo puede mantener un ritmo bastante competitivo para terminar los cinco primeros.

Contraste con la serie anterior

Los resultados en Catalunya se sintieron contraste con series anteriores, como Austria y Hungría, donde Quartararo tuvo una gran dificultad para ingresar al top 10.

En ese momento, se quejó repetidamente de la falta de agarre y la estrechez de la ventana de rendimiento de Yamaha. El hecho de que Catalunya da resultados diferentes hace que el equipo sea aún más curioso.

Mirando hacia el futuro

Aunque estos resultados proporcionan optimismo, Quartararo se negó a disolverse en la euforia. Hizo hincapié en que Yamaha todavía tiene un gran trabajo para poder competir de manera consistente.

Pruebas privadas en Barcelona con máquinas Prototipo V4 que se probarán en el futuro cercano como un paso importante.

Catalunya MotoGP es un punto brillante temporal para Yamaha y Quartararo. Aunque terminar el podio en el sprint y los cinco primeros en la carrera principal es un logro orgulloso, el misterio aún envuelve la causa principal.



Yamaha Monster Racer, Fabio Quartararo

Yamaha debe determinar si esto es solo una coincidencia o una señal real de que el desarrollo de una moto más competitiva ha comenzado.

Para Quartararo, este resultado es un aliento moral muy importante. Pero sigue siendo realista: la victoria a largo plazo solo puede venir a través de soluciones técnicas consistentes, no solo un momento de sorpresa.