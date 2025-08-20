Fabio Quartararo listo para el motor Jajal Yamaha V4, listo para gasolina en Misano y Prueba de pretemporada

VIVA – Monster Energy Racer Yamaha Motogp, Fabio QuartararoAsegúrese de probar la versión prototipo Yamaha V4 por primera vez en la prueba oficial de Misano el 15 de septiembre. Aun así, Quartararo enfatizó que la prueba previaestación En febrero es mucho más decisivo para el desarrollo de motocicletas la próxima temporada.

Debut v4 en Misano: prometido temprano

Yamaha Monster Racer, Fabio Quartararo

Quartararo confirmó que el debut de la moto V4 se llevará a cabo en la prueba oficial de Misano, hasta ahora es el momento más esperado para el equipo de Yamaha. El prototipo V4 fue desarrollado por Augusto Fernández y Andrea Dovizioso. Quartararo dijo que todavía estaba esperando para sentir un rendimiento directo, aunque el optimismo comenzó a crecer.

«En Misano, probaré V4 … el lunes», dijo Quartararo, dijo Viva del accidente el miércoles 20 de agosto de 2025.

Misano vs pretemporada: febrero es mucho más importante

Aunque Misano es el debut público prototipo, Quartararo declaró que la prueba de pretemporada en febrero fue el momento más importante. ¿Por qué? Porque durante las vacaciones de invierno, el equipo tiene tiempo suficiente para hacer muchos ajustes y pruebas detalladas, algo que no se puede hacer entre Misano y Valencia.

Yamaha V4: aún no emite la máxima fuerza

Según Quartararo, la prueba V4 inicial todavía es limitada y no muestra un rendimiento completo. Fernández también indica que Yamaha limita deliberadamente el poder máquina Mientras mejoran la estabilidad y el carácter del motor en las etapas. Quartararo acordó que actualmente el motor todavía no es óptimo en términos de velocidad y energía.

Una razón profunda para el cambio a V4



Yamaha Energy Monster Racer, Fabio Quartararo. Foto : AP Photo/Florian Schroetter

Yamaha se da cuenta de que las motocicletas en línea en línea ahora se quedan atrás de los rivales con configuraciones V4, que van desde Suzuki hasta Ducati. Quartararo dijo que estaba convencido de que Yamaha no podía continuar usando la vieja moto, lo que significa que V4 es una solución obligatoria para ponerse al día con los competidores.

Aunque el debut de Yamaha V4 en Misano será una gran preocupación, Fabio Quartararo enfatizó que la prueba de pretemporada de pretemporada es la más crucial para determinar la dirección técnica de la motocicleta de Yamaha la próxima temporada. Con el desarrollo integral de las motocicletas V4, Yamaha espera volver para convertirse en un retador serio en MotoGP.