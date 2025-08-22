Fabio Quartararo con entusiasmo Jajal Circuit MotoGP nuevo, esta es la razón

VIVA – Después de pasar el fin de semana que es «bastante ridículo» en Austria, Fabio Quartararo Ahora mirando un nuevo desafío en la serie Balaton Park MotoGP, Hungría. Jinete Yamaha Esto espera el ambiente carreras Lo más fresco puede ser una oportunidad para cambiar las cosas, aunque el nuevo circuito a menudo requiere una adaptación adicional de los corredores

Se volvió hacia Balaton Park con un persistente



Yamaha Monster Racer, Fabio Quartararo

Después de una actuación decepcionante en el Red Bull Ring, Quartararo declaró su disgusto con los resultados de la competencia anterior:

«No he sentido ningún potencial desde el comienzo del fin de semana y no mostramos un aumento», dijo Viva Automotive del choque el viernes 22 de agosto de 2025.

La victoria de Marc Márquez terminó muy por delante, mientras que Quartararo solo pudo alcanzar la posición 15.

«Probar un nuevo circuito siempre es divertido para un corredor, y también podemos reunirnos con los fanáticos húngaros», agregó.

«Sería interesante ver si esta pista es adecuada para nosotros y si podemos ir más allá este fin de semana», dijo.

El entusiasmo del equipo de Yamaha

Massimo Meregalli, director del equipo de monstruos de Yamaha Energy, mostró un alto espíritu para dar la bienvenida a la raza húngara. Después de enfrentar un pesado fin de semana en Spielberg, llamó a esto la «nueva página refrescante». Incluso el equipo de prueba visitó Balaton Park en junio pasado y proporcionó comentarios positivos sobre el carácter de la pista.

El compañero de equipo de Quartararo, Álex Rins, se dio cuenta de la importancia de la primera sesión de entrenamiento gratuita (FP1) en este recién nuevo circuito. Espera adaptar inmediatamente el estilo de ampliación, aprovechar el impulso de la doble raza y comenzar a encontrar la mejor pista y el punto de frenado.

Circuito de Balaton Park: El país no ha sido tocado

Balaton Park debutó como el lugar de MotoGP esta temporada. Ubicado a unos 85 km al suroeste de Budapest, el circuito de ± 4.08 km tiene una estructura única: siete curva derecha, diez izquierda y el camino recto más largo de aproximadamente 665 metros.



Fabio Quartararo en British MotoGP 2025

En ausencia de experiencia previa de los corredores de MotoGP, todos comenzarán desde cero, un escenario que crea una condición de «juego justo», también conocido como oportunidades más equitativas para todos los participantes.

Fabio Quartararo, quien se encuentra en una situación difícil después de resultados insatisfactorios en Austria, ahora está ansioso por dar la bienvenida al debut de Balaton Park. Para Quartararo y el equipo de Yamaha, el nuevo circuito no es solo un examen técnico, sino una oportunidad para restablecer y evaluar su fuerza en el asfalto que nunca ha sido conquistado. Balaton Park promete una nueva historia, ¿puede Yamaha levantarse? Todos serán respondidos en la próxima carrera.