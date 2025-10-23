Fabio Quartararo amenaza con dejar Yamaha si fracasa con el nuevo motor V4

VIVA – Bintang Moto GP de origen francés, Fabio Quartararovuelve a estar en el candelero tras hacer un firme comunicado respecto a su futuro con Monster Energy yamaha Equipo MotoGP.

Lea también: Al ganar la carrera de MotoGP, Raúl Fernández tiene bastante pelo



En su entrevista con Crash.net, el campeón del mundo de 2021 amenazó abiertamente con dejar Yamaha si su nueva moto máquina El prototipo V4 no pudo competir al más alto nivel la próxima temporada.



La motocicleta YZR-M1 se exhibe en el lanzamiento del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP en Yakarta, el lunes 4 de febrero de 2019. Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Lea también: ¡Estilo de vida del jugador Persib! Cómo obtener una Yamaha Nmax Turbo gratis, sin necesidad de ahorrar durante años



Antes del Gran Premio de Malasia, insinuó que pronto se tomaría una decisión y destacó la importancia del próximo test de Valencia para influir en su decisión.

«Yamaha está trabajando duro con la V4, pero mi principal objetivo es luchar por victorias, podios y campeonatos. Y si no tengo la moto para hacerlo, por supuesto que me mudaré», dijo Fabio Quartararo, citado por VIVA de Chocar Jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Valentino Rossi revela la sorprendente razón detrás del descenso del rendimiento de Pecco Bagnaia en MotoGP 2025



Quartararo fue alguna vez el pilar de Yamaha después de ganar con éxito el título mundial de MotoGP 2021 con una motocicleta de configuración de cuatro en línea (I4). Sin embargo, desde 2022, el rendimiento de Yamaha ha seguido disminuyendo drásticamente.

La moto YZR-M1 que conducía se consideraba menos potente en pista recta en comparación con las motos V4 de Ducati, KTM y Aprilia.

Como resultado, Quartararo a menudo tiene dificultades para adelantar y perder velocidad en pistas largas, aunque el rendimiento en curvas de la Yamaha todavía se considera superior.

En respuesta a las quejas de Quartararo y a la presión competitiva, Yamaha decidió desarrollar un nuevo motor V4 por primera vez en su historia en la era moderna de MotoGP.

Este paso se tomó para cerrar la brecha con Ducati, que actualmente domina casi todos los aspectos del rendimiento del motor.

Se sabe que Yamaha tiene previsto probar de forma intensiva su prototipo de motor V4 en los test de postemporada de Valencia y en los test de pretemporada de Sepang 2026. Los resultados de estas dos pruebas determinarán el futuro del campeón del mundo.

Yamaha se enfrenta actualmente a un gran dilema. Por un lado, tuvieron que construir un nuevo motor V4 que era completamente diferente a su filosofía actual de moto. Por otro lado, también tienen que conseguir que Quartararo no pierda la confianza y se marche a otro equipo.



Piloto de Monster Yamaha, Fabio Quartararo

Fuentes internas del paddock dijeron que Yamaha incluso invitó a varios ingenieros de Europa para ayudar con el proyecto V4, incluidos ex técnicos de Ducati expertos en sistemas aerodinámicos y gestión de potencia del motor.