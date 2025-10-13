Fabien Frankel sobre la muerte de Lizzie y el catolicismo de Grasso

ADVERTENCIA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del episodio 6 de “Tarea”, ahora transmitiendo en HBO Max.

Como uno de los jóvenes reclutas de “Task” de HBO, el detective del condado de Delaware, Anthony Grasso (Fabien Frankel) es una figura enigmática, siempre lista para entrar en acción para ayudar a Tom Brandis (Mark Ruffalo) a localizar a un niño desaparecido en un pequeño suburbio de Filadelfia. Sin embargo, a lo largo de la serie, pequeños indicios han sugerido que alguien en el grupo de trabajo muy unido del FBI ha estado filtrando información a la pandilla de motociclistas Dark Hearts, dejando a Tom preguntándose quién podría ser el topo dentro de su círculo íntimo de colegas.

Es en el Episodio 5 que nos enteramos de que Grasso ha estado filtrando información a Jayson (Sam Keeley), uno de los líderes de Dark Hearts sobre el paradero de Cliff Broward (Raúl Castillo), revelando que Sam (Ben Doherty) está vivo y se ha estado quedando con Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey) después de la muerte de los padres de Sam durante el robo a una droga.

Cuando el episodio 6 comienza con el FBI y Dark Hearts rodeando a Robbie en medio del bosque, todo en lo que Grasso había trabajado se detiene repentinamente después de que Dark Hearts asesina a Lizzie (Alison Oliver), su confidente más cercana en el grupo de trabajo, dejando su cuerpo al costado de la carretera después de atropellarla. Mientras Grasso intenta lidiar con su dolor por la impactante muerte de Lizzie, se encuentra acorralado por Tom sobre su pasado con la infame pandilla de motociclistas.

Variedad habló con Frankel sobre la confrontación final de Grasso y Tom, si el detective estaba usando a Lizzie en episodios anteriores y la culpa católica plagada a lo largo de la serie.

Cortesía de Peter Kramer/HBO

Al comienzo del episodio 6, Grasso y Lizzie se encuentran en medio de un fuego cruzado con los Dark Hearts en el bosque. Cuando uno de los Dark Hearts está a punto de dispararle a Lizzie, Grasso dispara el arma justo al lado de su oreja, lo que hace que su mundo se quede en silencio. Cuando dispara el arma, ¿está completamente consciente de lo que está pasando con Lizzie mientras intenta recuperarse durante el calor del momento?

Es consciente de que si no puede resolver o crear el potencial para resolver la versión de esta situación, las cosas le irán terriblemente mal. De lo que no se da cuenta hasta que le disparan a Lizzie cerca de la oreja es que [his action] le costará la vida a personas que realmente le importan.

Vemos a Grasso decirle a Perry (Jamie McShane) y Jayson que huyan de la escena, lo que finalmente los lleva a matar a Lizzie mientras la atropellan en el puente. Después de todo lo que ha pasado Grasso con los Dark Hearts, ¿cuál es el momento en que se arrepiente de su pasado con ellos? ¿Es por la muerte de Lizzie o es mucho antes en la temporada?

Siempre ha tenido un poco de arrepentimiento por involucrarse con los Dark Hearts. Está el complejo de culpa católica, que es lo que él tiene, como «He hecho mal y debo arrepentirme», pero obviamente en ningún momento durante los primeros tres episodios hay conciencia de que va a escalar donde lo hace. La muerte de Lizzie es, en última instancia, el momento en el que todas sus peores pesadillas se hacen realidad.

Todo el mundo sigue diciéndole a Grasso que siga adelante con la muerte de Lizzie, ya que él todavía está de luto por ella mientras se investiga la casa del grupo de trabajo. Lo vemos a lo largo del episodio mientras reflexiona sobre el corto tiempo que pasó con ella y cómo ella le causó esta impresión.

Él ya ha desarrollado un gran vínculo con ella. Es gracioso, porque en la prensa me preguntaron si Lizzie es parte de su plan o si la estuvo usando todo el tiempo, que es lo que no creí. Sé que cuando Brad [Ingelsby] estaba escribiendo el programa, no creía que ese fuera el caso. Son dos personas que realmente se llevan bien y desarrollan una verdadera amistad. Nunca termina durmiendo con ella debido al hecho de que le tiene miedo al lecho matrimonial y no quiere hacer más mal a los ojos de su catolicismo y su relación con ella, según su relación con los Corazones Oscuros. Él simplemente se preocupa genuinamente por ella.

Nunca vi que estuviera usando a Lizzie, especialmente durante una de sus primeras escenas juntos en el Episodio 2, cuando hace que todos en el bar que ella frecuenta la animen.

¡Me alegra que no lo hayas visto así, porque él sólo está tratando de hacerla sentir bien! Él se preocupa por ella y puede ver que es un cachorro perdido en esta fuerza policial. Él siente lástima por ella, no es que sienta lástima por ella en todos los aspectos, sino en ese aspecto de su relación con ser oficial de policía.

En los momentos finales del episodio, Tom se acerca a Grasso sobre las quejas pasadas en su contra en su trabajo anterior y que está consciente de su pasado con los Dark Hearts. Los dos tienen una conversación sobre pecados pasados ​​y hay una línea sobre cómo «Dios no parece olvidar», en referencia al pasado de Tom como sacerdote. Si Grasso se le hubiera confesado a Tom en ese preciso momento, ¿lo habría perdonado?

Esa es una gran pregunta. ¿Quién perdona todo el sentido de la conversación? No soy una persona muy religiosa, pero creo en Dios y no sé dónde me identifico en cuanto al espectro religioso, pero ciertamente lo que siento es que el perdón tiene que venir de dentro de uno mismo. Supongo que si dentro de ti viene de Dios, entonces no sé si Tom perdonando a Grasso lo haría sentirse perdonado. Brad habló mucho sobre eso y decía que cuando era niño realmente luchaba con su catolicismo. Mi mamá es católica y creo que muchos católicos tienen que crecer con este sentimiento de culpa ante los ojos del Señor.

Para Grasso, no sé si esa culpa algún día se aliviaría por completo. Supongo que la razón por la que quiere entregarse es para quitarse algo de ese peso. Probablemente le resultaría más fácil perdonarse a sí mismo si confesara.

¿Cómo se queda internamente con la frase final que Tom le dice antes de irse? Tom le da la oportunidad de confesar que filtró información a los Dark Hearts, y Grasso decide no hacerlo.

Es gracioso, porque hablamos mucho sobre esa escena y esa línea en el set. Brad había escrito una versión de esa escena en la que la escena terminaba con Tom saliendo y diciendo algo como «Voy por ti», y Grasso dice «Entonces ven». La idea es que sea la última resistencia de Grasso. Es un verdadero momento de desafío, incluso si sabe en su subconsciente que ya se va a entregar en ese momento.

Cofundaste una compañía de producción con tu hermano llamada “Marcel Monique Pictures” el año pasado, más o menos en la época en que estabas filmando “Task”. ¿Qué aprendiste al trabajar con Brad Ingelsby y el equipo detrás de la serie que te encantaría incorporar a los proyectos futuros de tu empresa?

Lo que Brad hace y ha hecho mejor que nadie que haya conocido es rodearse de las personas más amables con quienes trabajar. La elección de Brad siempre es pensar en quién es la persona que hará que esta experiencia sea más placentera, en lugar de quién es la mejor persona para el trabajo. Pensé: «¿Sabes qué? Esa es la manera de hacer películas». Hazlos con las personas que amas y trabaja con tus amigos y familiares. Arriésgate con las personas que amas, porque trabajarán más duro para ti y contigo porque serás recompensado diez veces más.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.