Fabel contrata a Christel Miller como ejecutiva creativa sénior

Christel Millerun ejecutivo clave detrás del experimento televisivo “Jury Duty” de 2023, se ha unido Entretenimiento Fabel como ejecutivo creativo senior de proyectos especiales.

En el puesto recién creado, Miller trabajará con el director ejecutivo Henrik Bastin y la vicepresidenta sénior Jasmine Russ para “ampliar la cartera diversa de contenido guionado premium de la compañía, forjando nuevas asociaciones, empaquetando proyectos con los mejores talentos y guiando oportunidades de desarrollo de alto valor que avancen en la visión a largo plazo de la compañía”, según un comunicado de prensa.

Fabel anteriormente se desempeñó como jefe de contenido guionado en Freevee, el servicio de transmisión gratuito de Amazon MGM Studios. Allí, dirigió el desarrollo de la exitosa comedia sorpresa “Jury Duty” y ayudó a lanzar “Sprung”, “Primo”, “High School” y las series producidas por Fabel “Bosch: Legacy” y “Ballard”. También ayudó a desarrollar los dramas de Prime Video “Motorheads” y “On Call”. Antes de Amazon, trabajó en NBC, donde supervisó “Superstore”, “Parenthood”, “Good Girls”, “Blindspot”, “New Amsterdam” y “Grimm” – y Showtime durante la era de “Dexter”, “The L Word” y “Nurse Jackie”.

«Conocemos a Christel desde hace mucho tiempo como una fantástica ejecutiva y colaboradora que trabaja con los compradores», dijo Bastin. «Tiene un gran ojo para contar historias y una habilidad especial para identificar lo que hace que un programa sea especial. Estamos encantados de que se una a Fabel, donde comenzará a trabajar con nuestro equipo mientras nos preparamos para la segunda temporada de ‘Ballard’ y ‘Bosch: Start of Watch’ en el nuevo año».

Russ añadió: «La nueva energía que Christel aporta a Fabel hace que este próximo capítulo de la empresa sea especialmente emocionante. Ella es una creadora de series exitosas, una defensora de grandes ideas y una guía creativa confiable. Su experiencia y su amor genuino por el oficio la convierten en una socia inspiradora, y exactamente en quien queremos que esté de nuestro lado para hacer la televisión que amamos».

Miller dijo: «Hace mucho que admiro el compromiso de Fabel con la narración intrépida y basada en los personajes. Este es un equipo que realmente valora la colaboración creativa y da grandes cambios. Es un honor para mí ayudar a dar forma a la siguiente fase del crecimiento de Fabel y continuar construyendo series que resuenen en todo el mundo».