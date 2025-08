F1 vuelve a los teatros de películas IMAX después del éxito de la taquilla de Brad Pitt

Brad Pitt‘s «F1«Está corriendo de regreso a Imax Teatros después de convertirse en la película más taquillera de su carrera.

La película de carreras de Fórmula 1 de Apple regresará a los teatros IMAX el viernes 8 de agosto, con planes de expandirse aún más el viernes 15 de agosto. Las entradas ya están a la venta.

«F1» recientemente cruzó $ 552 millones en la taquilla global, lo que la convierte en la característica original de mayor recaudación del año y la película más grande de Apple. Lechó la mejor película anterior de Pitt, su película de zombie 2013 «World War Z», que ganó $ 540 millones en la taquilla (no ajustada por la inflación). Distribuido por Warner Bros. Pictures, «F1» ha ganado $ 85 millones y contando solo con los teatros IMAX, que es el más alto de cualquier película este año y representó el 23% de su apertura de América del Norte y el 19% de su lanzamiento global.

«El público en todo el mundo ha adoptado ‘F1 de la película’ como una experiencia de pantalla grande y bomba de adrenalina, y su relanzamiento en IMAX es un testimonio de la popularidad global de la película», dijo Matt Dentler, jefe de características de Apple Original Films. «Joe, Jerry, Brad, Lewis y el equipo visionario detrás de ‘F1 The Movie’ han entregado un éxito de taquilla de verano que combina Heart With Action, y no podemos esperar para darles a los espectadores otra oportunidad de verlo en IMAX».

Pitt protagoniza «F1» como conductor envejecido Sonny Hayes, quien regresa a la pista después de una lesión devastadora descarriló su carrera en los años 90. Ahora, es un conductor de alquiler que ayuda a un equipo de Fórmula 1 que lucha desde el borde del colapso. Protagoniza junto a Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies y más. «Top Gun: Maverick», Joseph Kosinski, dirigió la película y produjo con Jerry Bruckheimer, siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Chad Omán.

«Con ‘F1 The Movie’, el público de todo el mundo se dirigió a los cines en masa para presenciar las carreras de Fórmula 1 como nunca antes, y se mostró en la taquilla», dijo Jeff Goldstein, presidente de Warner Bros. Pictures Global Distribution en un comunicado. «Entonces, junto con nuestros socios en Apple Original Films e IMAX, aprovechamos la oportunidad de dar a los fanáticos otra ronda, o experimentarla por primera vez, a través de las pantallas y el sonido de primer nivel de IMAX, antes de que termine el verano».

El CEO de IMAX, Rich Gelfond, «Cada elemento de ‘F1 The Movie’-The Visuals, The Sound, The Apagador Storytelling anclada por actuaciones más grandes que la vida-hace un excelente uso de la experiencia IMAX, y no es de extrañar que sea nuestra mejor película de Hollywood de Hollywood.