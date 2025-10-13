‘F1’ establece la fecha de lanzamiento de Apple Streaming: cómo mirar en línea

“F1: The Movie” llegará a la pantalla chica durante la temporada navideña. El drama deportivo, protagonizado por Brad Pitt como ex piloto de Fórmula Uno, hará su debut mundial en streaming en Apple TV el 12 de diciembre.

“F1” se estrenó en los cines en junio y generó la enorme cifra de 629 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de la carrera de Pitt, así como la película más taquillera de Apple Original Films. Es uno de los seis lanzamientos de 2025 que superarán la marca de los 600 millones de dólares. Dirigida por Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”), “F1” sigue al personaje de Pitt mientras emerge de su retiro para entrenar a un piloto novato y salvar a un equipo en quiebra. Damson Idris, Kerry Condon y Tobias Menzies coprotagonizan la película, mientras que el campeón de Fórmula Uno de la vida real, Lewis Hamilton, se cuenta entre los productores.

«Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo acoger ‘F1 The Movie’ en los cines», dijo el productor Jerry Bruckheimer. «Ahora, estamos más que emocionados de llevar este emocionante viaje cinematográfico a los fanáticos de todo el mundo a través del incomparable alcance global de Apple TV. Asociarnos con Apple y la Fórmula 1 ha sido un viaje increíble, y estamos orgullosos de que aún más espectadores, de todos los rincones del mundo, puedan experimentar la acción trepidante y la pasión que define la ‘F1′».

Después de una serie de fracasos comerciales de Apple, incluidos “Killers of the Flower Moon” y “Napoleon”, la popular “F1” ha sido considerada un paso en la dirección correcta para las ambiciones teatrales del incipiente estudio. La película con un presupuesto de 250 millones de dólares se benefició en taquilla del boca a boca positivo, formatos premium como Imax y Dolby, así como del atractivo internacional (los territorios de ultramar representaron la impresionante cifra de 439 millones de dólares en ventas de entradas).

En Variedades reseña, crítico de cine jefe Owen Gleiberman elogió la aventura de acciónescribiendo que «hay un cierto tipo de película de verano que está tan acelerada y lista para funcionar, tan cargada de flash, talento y poder estelar, sin mencionar un tema irresistible, que antes de que la película apenas esté en marcha, puedes sentir que te emocionas por estar emocionado. ‘F1’ es una de esas películas».