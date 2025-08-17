F-16 Fighter Jet Atraction Color The Sky of the Merdeka Palace hoy

Yakarta, Viva -El presidente de Indones, Prabowo Subianto, se convirtió en el inspector de la ceremonia de los segundos de la Proclamación en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025 hoy.

Leer también: Momento del presidente Prabowo besando la bandera roja y blanca antes de ser levantada



Prabowo se convirtió en el inspector de ceremonia por primera vez después de servir como presidente en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

Después de la crianza Bandera Rojo y blancoAtracciones militares de los Tni-Polri que van desde helicópteros hasta 8 avión de combate F-16 llevó a cabo un Pasaje de mosca en el Palacio Presidencial.

Leer también: El equipo ‘Soberano de Indonesia’ está listo para volar rojo y blanco, esta es la figura de un portador de bandera en el Palacio de Merdeka





Atracción de aviones de combate durante la ceremonia de independencia en el Palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

En la observación de Viva en el lugar, el avión de combate de la Fuerza Aérea hizo bien el FlyPass. Gritó que los invitados invitados participaron en la acción.

Leer también: Las fotos de fugas son claras J-15DT, el avión de aviones chino con avión chino y el avión chino y NBSP; que hace alerta de AX



El avión de combate hizo el color de la bandera roja y blanca con humo retirado del avión.

Presidente Prabowo También pareció sonreír y aplaudir al ver la acción del avión de combate F-16.

Se sabe que la serie de actividades comenzó con la agenda artística y la bandera roja y blanca Kirab desde 07.25 WIB. La bandera roja y blanca y el texto de la proclamación llegó traído por el grupo de Carnaval alrededor de las 08.35 Wib.

Prabowo llegó al Palacio Merdeka a las 09.50 Wib. La ceremonia comienza a las 10:00 WIB marcada por las primeras trompetas y 17 veces el golpe de sus respetos.



Levantando la bandera de la reliquia roja y blanca en el 80º Día de la Independencia de Indonesia en el Palacio del Estado

La siguiente es una lista completa de Oficiales de Ceremonia de segundos de proclamación:

-Los hermanos de la bandeja de bandera roja y blanca: Bianca Alesia Christabella Lantang (Lentera Harapan Tomohon High School, North Sulawesi)

-Laza de bandeja de bandera roja y blanca: Nindya Eltsani Fawwaz (Sman 2 Kota Sungai Penuh, Jambi)

-Comanda Group 8: Arka Bintang Is’adkauthar (Al Hikmah High School Surabaya, Java Oriental)

-El Flagserek: Farrel Argantha Irawan (High School Highscope Indonesia TB Simatupang, Yakarta)

-Popovaciones de la bandera: El Rayyi Mujahid Faqih (Escuela Vocacional Forestal del Estado de Samarinda, Kalimantan Oriental)

-El Grupo Komandan 17: Habib Burhan (Sman 1 Pancung Problem, West Sumatra)

-Comanda Company Paskibraka: AKP Raden Bimo Dwi Bambang (Jefe de Policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía Regional de las Islas Riau)

-Caman Ceremony of Proclamation Segundos: Coronel Inf Amril Peahupelasury (Comandante Adjunto del Grupo 1 Kopassus)