Ezra Walian, ex Persib Supersub ahora capitán de Persik, elogiado por Bojan Hodak: Desafortunadamente en ese momento…

VIVA – Reunión persib Bandung con Persik Kediri No es sólo un duelo por puntos. Este partido es también un momento de reencuentro para Maung Bandung con Ezra Walianun jugador que alguna vez fue una parte importante de Persib y ahora se ha convertido en el pilar principal del equipo White Tiger.

Antes del partido que se celebrará en el estadio Brawijaya, Kediri, el domingo 5 de enero de 2026 a las 19.00 horas, el entrenador de Persib, Bojan Hodak elogió abiertamente a su antiguo hijo adoptivo. A los ojos de Hodak, Ezra es ahora la figura central en el juego del Tigre Blanco.

Bojan Hodak calificó a Ezra Walian como el mejor jugador de Persik Kediri en este momento. Según él, esta valoración no es nada nuevo porque la calidad de Ezra es visible desde que todavía vestía el uniforme de Persib Bandung.



Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

«Ezra es el mejor jugador de Kediri. Jugó muy bien con nosotros, pero el problema es que no quiere quedarse en el banquillo», dijo Hodak a los medios de comunicación el miércoles 31 de diciembre de 2025.

El técnico croata explicó que la decisión de Ezra de dejar Persib no estaba relacionada con la capacidad técnica. El factor principal detrás de la jugada del jugador es la necesidad de tener minutos de juego más consistentes.

Mientras seguía defendiendo a Persib, Ezra tuvo que competir estrechamente con Ciro Alves, que era la principal elección en su posición. Esta situación limitó sus oportunidades de juego, aunque su contribución aún se sintió cada vez que fue presentado.

«Desafortunadamente en ese momento teníamos a Ciro en su posición y quería jugar más minutos», dijo Bojan.

Hodak recordó que, aunque a menudo iniciaba los partidos desde el banco, Ezra a menudo tenía un impacto positivo en el equipo. El papel de supersuplente se considera eficaz, pero no del todo acorde con los deseos del jugador.

«Si recuerdas, cada vez que entraba aparecía como un súper suplente. Sin embargo, no estaba contento con la situación y lo entendí», dijo.

Bojan enfatizó que la partida de Ezra fue una decisión profesional que respetaba. El desarrollo profesional de Ezra con Persik Kediri es una prueba de cualidades que nunca se han puesto en duda, incluida su confianza al llevar el brazalete de capitán.

«Por eso decidió irse. Tuvo un muy buen desempeño en otro equipo y llegó a ser capitán. Entonces, su calidad está demostrada y nunca lo dudé», dijo Bojan.