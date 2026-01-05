Ezra Walian confía al Ajax su decisión de elegir defender la selección de Indonesia

VIVA – jugadores de Persik Kediri, Ezra WalianTuve el privilegio de hablar en el podcast oficial. Ájax Ámsterdam. En esta conversación, Ezra enfatizó una cosa importante: no se arrepentía en absoluto de haber elegido defenderse. Equipo Nacional Indonesia.

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV, duelo Fiorentina vs Cremonese, esperando la genial acción de Kang Emil



Ezra Walian asumió oficialmente el estatus de ciudadano indonesio (WNI) el 18 de mayo de 2017. Esta gran decisión se tomó cuando todavía continuaba su carrera en Europa con Jong Ajax, el club que se hizo famoso desde muy joven.

«He vivido en Indonesia durante seis años. La primera vez que juego para Selección Nacional de Indonesia «Eso fue en 2017, cuando todavía estaba con Jong Ajax», dijo Ezra, citado en el Instagram oficial del Ajax, el domingo (1/4/2026).

Lea también: ¿Por qué PSSI eligió a John Herdman? Fugas de formación e impacto en el futuro de la selección nacional de Indonesia



El jugador de 28 años destacó que su elección de defender a los rojiblancos nunca le dejó el más mínimo arrepentimiento, aunque tuvo que abandonar la comodidad del fútbol europeo.

«Honestamente, nunca me he arrepentido. Fue un paso extraordinario para mí. Era muy diferente a Europa, muchas cosas cambiaron, pero no tengo un solo momento de arrepentimiento», dijo.

Lea también: No solo logros, la Comisión X enfatiza la visión a largo plazo de la selección nacional de Indonesia en la era de John Herdman



En el podcast, Ezra también recuerda los primeros días de su carrera en el Ajax. El gigante club holandés no es sólo un lugar para entrenar, sino una parte importante del recorrido de su vida.

«Para mí es un sueño hecho realidad. Crecí en una familia del Ajax. Voy al estadio desde que era pequeño», dijo Ezra.

Todavía recuerda muy bien el momento en que el Ajax le invitó a incorporarse a la academia. En ese momento, sentimientos de felicidad mezclados con emoción envolvieron su trayectoria profesional.

«Cuando el Ajax me preguntó si quería unirme, fue el mejor momento de mi carrera futbolística. Fue realmente un sueño hecho realidad», recordó.

Ezra también mencionó una serie de grandes nombres que alguna vez fueron sus compañeros de equipo y ahora brillan en el más alto nivel del fútbol europeo.

«De mi generación estaban Abdelhak Nouri y Donny van de Beek. Luego vino Frenkie de Jong, y también Noussair Mazraoui. Fue extraordinario», dijo Ezra.

Ahora, aunque su carrera continúa en Indonesia con Persik Kediri, Ezra Walian todavía se adhiere a un principio: la decisión de defender a la selección nacional de Indonesia es una elección de vida de la que está orgulloso.