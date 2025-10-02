ExxonMobil disparó a 2.000 empleados, el gigante petrolero del mundo nuevamente de manera eficiente

Yakarta, Viva – Industria aceite El mundo enfrenta una gran presión debido a la caída de los precios del petróleo crudo y la feroz competencia en el mercado global. El aumento en el suministro de la OPEP y sus aliados hace que varias compañías de energía gigante tengan que tomar medidas de eficiencia, incluida una cantidad significativa de recorte de mano de obra.

ExxonmobilUna de las compañías petroleras más grandes de Texas se convirtió en la última en la lista de compañías de energía que redujeron a miles de empleados.

Esta política se suma a la larga lista de compañías petroleras globales que se ven obligadas a reestructurar su negocio para seguir siendo competitivos a largo plazo.

Lanzarse desde Los tiempos de negociosEl jueves 2 de octubre de 2025, ExxonMobil anunció que reduciría alrededor de 2,000 empleos en todo el mundo como parte de la consolidación de pequeñas oficinas para convertirse en un centro regional. Esta poda representa alrededor del 3% al 4% del trabajo global total de la compañía.

Director ejecutivo ExxonMobil, Darren Woods, en memorandos a los empleados declaró que el paso era parte de un esfuerzo por la eficiencia sostenible. «Los cambios que anunciamos hoy fortalecerán aún más nuestras ventajas y ampliarán las distancias con los competidores, ayudándonos a continuar liderando en las próximas décadas», dijo.

Woods también dijo que la compañía estaba tomando una «decisión difícil» construida a partir de años de esfuerzo para aumentar la competitividad. ExxonMobil mismo se negó a comentar más fuera del contenido del memo.

Tendencias de poda en la industria del petróleo y el gas

El paso de ExxonMobil no es el primero en el sector energético. Imperial Oil con sede en Calgary, con una propiedad de casi el 70% por ExxonMobil, también ha reducido el 20% de su fuerza laboral.

Mientras tanto, otros gigantes energéticos como Chevron, Conocophillips y BP han anunciado la terminación de miles de trabajadores en los últimos meses.

Esta tendencia de la poda de mano de obra ocurrió como el precio de pajas crudas durante 2025 debido al suministro de inundaciones de la OPEP y sus socios.

Reestructuración desde 2019

Desde 2019, ExxonMobil ha llevado a cabo una reestructuración masiva bajo el liderazgo de Woods para simplificar la estructura global de la compañía. Después de una fusión con un automóvil hace dos décadas, ExxonMobil tiene nueve compañías funcionales que operan relativamente independientes, creando burocracia y duplicación de servicios.

Ahora, la compañía tiene operaciones unidas en tres divisiones principales: producción, procesamiento y baja energía de carbono. Todas las divisiones comparten servicios como ingeniería, TI y gestión de proyectos.

Esta reestructuración hizo que ExxonMobil ahorre con éxito una tarifa anual de US $ 13.5 mil millones o equivalente a RP225.45 billones desde 2019, mayor que todos los ahorros combinados de otras compañías petroleras internacionales. La compañía incluso se dirige a un aumento en el ahorro en un 30% al final de la década.

Algunos ahorros provienen de la venta de activos y poda de mano de obra, pero Woods enfatiza este cambio también tiene un impacto positivo. Dijo que hubo un aumento en el mantenimiento de las principales instalaciones y compartir las mejores prácticas entre las unidades de negocios.

ExxonMobil también está consolidando operaciones en varias ubicaciones. Por ejemplo, los empleados en Bruselas y Leatherhead, Inglaterra, fueron transferidos al centro de Londres, donde se basaron muchos comerciantes de la compañía. El nuevo centro regional se centrará más en las grandes iniciativas de crecimiento de la compañía, como proyectos petroleros en Guyana, GNL a lo largo de la costa del Golfo y el comercio global.

Como se sabe, ExxonMobil emplea a 61,000 personas en todo el mundo a fines de 2024, o casi un 20% menos que en 2019. La poda adicional de 2,000 trabajadores confirma aún más el compromiso de la compañía con la eficiencia y la consolidación a largo plazo.