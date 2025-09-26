¡Extraordinario! Indonesia Borong 5 boletos de semifinales coreanos se abren 2025

Suwon, Viva -Indonesia realmente parece feroz en el evento Corea abierta 2025. Todos los representantes que descendieron en el cuarto de finales ganaron con éxito, por lo que el rojo y el blanco compraron cinco boletos semifinales a la vez.

Leer también: Jonatan Christie Crazy en Corea Abierta 2025, Anthony Ginting debe decir adiós



Las feroces finales de cuartos tuvieron lugar en Suwon Gymnasium, viernes 26 de septiembre de 2025.

En el sector de dobles femeninos, la pareja Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah eliminó la cuarta semilla de China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui, a través de una apretada batalla de tres juegos 11-21, 21-17, 21-16.

Leer también: Fajar/Fikri fue eliminado, Indonesia era patética en China Masters 2025



Mientras tanto, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri También condujo suavemente en los dobles masculinos después de superar al representante anfitrión Jin Yong/Na Sung Seung con un puntaje de 21-13, 21-16.

Leer también: Wall Korean Wall Waiting, Fajar/Fikri se convirtió en la última esperanza de Indonesia en China Masters 2025



De los singles masculinos, dos dulces victorias están presentes hasta Jonatan Christie quien dominó a la representante japonesa Kenta Nishimoto 21-14, 21-8, y Alwi Farhan, quien se desempeñó heroico después de doblar a Weng Hong, de China 4-21, 21-16, 21-17 en un partido duró 1 hora 11 minutos.

La aparición perfecta de Indonesia fue confirmada por Putri Kusuma Wardani. Este sencillo de jóvenes arrasó el anfitrión diputado Kim Ga Eun dos juegos directamente 21-6, 21-15.

Con este glorioso resultado, Indonesia aseguró a cinco representantes en las semifinales Corea Open 2025Además de abrir grandes oportunidades para traer a casa el título de Ginseng.