Extraños visitan la casa de Willie Salim, internautas: ¡Definitivamente es dinero al final!

Jacarta. VIVA – No Willie Salim Cada vez más conocido por el pueblo indonesio como un artista que a menudo comparte y participa en actividades sociales. Willie Salim ha distribuido bastante ayuda a personas necesitadas en diversas zonas.

Debido a esta fama, bastantes personas comenzaron a buscar ayuda en Willie Salim. Recientemente, varios desconocidos llegaron a la casa de Willie Salim por diversos motivos. ¡Vamos, desplázate más!

Así lo reveló uno de los guardias de seguridad llamado Rudi que custodiaba la casa del artista. En el video viral se puede ver a un hombre que afirma haber recibido un mensaje en WhatsApp para ir a la casa de Willie Salim.

«Hubo alguien que charló conmigo, diciéndome que viniera aquí, hermano. Luego vine aquí. El que me dijo era de WA», dijo el hombre, citando Instagram @tante.rempong.official, el martes 6 de enero de 2026.

En otro momento, hubo un padre que llevó a su hijo a la casa de Willie Salim. Llegaron temprano por la mañana pero la puerta de la casa de Willie Salim nunca fue abierta.

«¿Esto todavía está durmiendo?» dijo el hombre.

«En Yakarta no, está en Malasia», respondió el guardia de seguridad Willie Salim.

El hombre que afirmó ser de Ciamis, Java Occidental, reveló el propósito de su visita a la casa de Willie Salim. Aunque no se conocían, admitió que quería visitar la casa del artista.

«Quiero mantenerme en contacto, hermano», dijo de nuevo.

«Este niño quiere conocer a Ciamis», añadió.

En rigor, el guardia de seguridad encargado de custodiar la casa de Willie Salim explicó que no cualquiera podía entrar a la casa. Además, personas desinteresadas que no fueron invitadas directamente por Willie Salim.

Tampoco es la primera vez que un extranjero afirma querer conocer a Willie Salim. Rudi explicó que había muchas otras personas, incluso de fuera de Java, que vinieron desde muy lejos pidiendo conocer a Willie Salim.

«Si no tienes invitación no puedes hacerlo. Sea cual sea el motivo. Hay mucha gente todos los días», subrayó.